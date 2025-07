Polak bez komórki jak bez ręki. Telefon stacjonarny? To już przeżytek

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie pozostawiają złudzeń – era telefonii stacjonarnej w Polsce dobiega końca. Liczba stacjonarnych łączy abonenckich spadła z 5,6 miliona w 2015 roku do zaledwie 2,3 miliona w 2023 roku. To tak, jakby w ciągu ośmiu lat zniknęła ponad połowa telefonów "na kablu". Trend ten potwierdza liczba połączeń wychodzących z telefonów stacjonarnych, która w tym samym okresie skurczyła się niemal czterokrotnie, z 8,5 miliarda do 2,3 miliarda minut rocznie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Król jest jeden: smartfon

Gdzie podziali się rozmówcy? Przenieśli się na komórki. Chociaż liczba aktywnych kart SIM w 2023 roku (52,4 mln) jest nieco niższa niż w rekordowym 2015 roku (56,3 mln), to statystycznie na 1000 Polaków przypada niemal 1380 abonamentów i kart prepaid. Co ważniejsze, intensywność korzystania z nich nieustannie rośnie.

W 2023 roku przegadaliśmy przez telefony komórkowe prawie 110 miliardów minut. To o ponad 20 miliardów minut więcej niż w 2015 roku. Krótko mówiąc, rozmawiamy znacznie więcej, tylko przez inne urządzenie.

Internet zmienia zasady gry

Rewolucja nie dotyczy jednak tylko samego sprzętu. Zmieniamy też sposób, w jaki się komunikujemy. Coraz częściej tradycyjne połączenie głosowe zastępujemy rozmową przez Internet. Odsetek Polaków telefonujących przez sieć lub używających wideokonferencji w celach prywatnych wystrzelił z 27,6% w 2015 roku do aż 59,4% w roku 2024. Do tego dochodzą komunikatory internetowe, z których na co dzień korzysta już 71% z nas.

Ten cyfrowy zwrot widać też w pieniądzach. Szacuje się, że przychody operatorów telekomunikacyjnych w 2024 roku sięgnęły niemal 51 miliardów złotych. To dowód na to, że za dostęp do sieci i mobilne usługi płacimy chętnie, traktując je jako niezbędny element codziennego życia.