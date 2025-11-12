Wiadomości

Bezmyślnie zaufał GPS - utknął kombajnem w wąskiej uliczce centru miasta

Nawigacja GPS potrafi czasami nas wywieźć w pole. Tym razem jednak winny jest człowiek.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:34
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Bezmyślnie zaufał GPS - utknął kombajnem w wąskiej uliczce centru miasta

Bezmyślność i głupota. Trudno inaczej określić zachowanie kierującego kombajnem, który bezmyślnie zaufał wskazaniom GPS-a. Te były jak najbardziej poprawne. Szkopuł w tym, że poprawne z punktu widzenia samochodu osobowego, a nie kombajnu rolnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wjechał kombajnem w ciasną uliczkę

Rzecz miała miejsce w ubiegły piątek w Płońsku. Jadący kombajnem John Deere 27-letni mężczyzna jechał zgodnie ze wskazaniami nawigacji ze strony Baboszewa w kierunku Nowego Miasta. Ta poprowadziła go najkrótszą możliwą trasą, czyli przez miasto, a dokładniej przez wąską ulicę jednokierunkową. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja samochodowa GARMIN Camper 1095 10.1'' Europa, satelitarna, sterowanie głosem, dodawanie mapy
Nawigacja samochodowa GARMIN Camper 1095 10.1'' Europa, satelitarna, sterowanie głosem, dodawanie mapy
0 zł
3089 zł - najniższa cena
Kup teraz 3089 zł
Nawigacja samochodowa GARMIN Camper 795 6.95'' Europa, satelitarna, sterowanie głosem
Nawigacja samochodowa GARMIN Camper 795 6.95'' Europa, satelitarna, sterowanie głosem
-50.01 zł
1649 zł - najniższa cena
Kup teraz 1598.99 zł
Nawigacja do samochodów i ciężarówki MODECOM FreeWAY CX 9.3 Plus iGO, Europa
Nawigacja do samochodów i ciężarówki MODECOM FreeWAY CX 9.3 Plus iGO, Europa
0 zł
1009.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1009.99 zł
Advertisement

Tam też kombajn utknął, blokując ulicę na około 2 godziny. Nie obyło się bez interwencji Policji i Straży Miejskiej. Funkcjonariusze musieli się skontaktować z właścicielami samochodów parkujących na ulicy, aby je zabrali, co umożliwiło dalszy przejazd kombajnu. Sam niesforny kierowca dostał 500 zł mandatu i 2 punkty karne. Miejmy nadzieję, że następnym razem razem z GPS-em włączy też myślenie. 

Image
telepolis
gps nawigacja policja Kombajn
Zródła zdjęć: Policja Płońska
Źródła tekstu: Lublin112