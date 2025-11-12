Bezmyślnie zaufał GPS - utknął kombajnem w wąskiej uliczce centru miasta

Bezmyślność i głupota. Trudno inaczej określić zachowanie kierującego kombajnem, który bezmyślnie zaufał wskazaniom GPS-a. Te były jak najbardziej poprawne. Szkopuł w tym, że poprawne z punktu widzenia samochodu osobowego, a nie kombajnu rolnego.

Wjechał kombajnem w ciasną uliczkę

Rzecz miała miejsce w ubiegły piątek w Płońsku. Jadący kombajnem John Deere 27-letni mężczyzna jechał zgodnie ze wskazaniami nawigacji ze strony Baboszewa w kierunku Nowego Miasta. Ta poprowadziła go najkrótszą możliwą trasą, czyli przez miasto, a dokładniej przez wąską ulicę jednokierunkową.