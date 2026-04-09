Cyfrowe życie uczniów. Prawda zaskakuje nawet badaczy

Smartfon zamiast komputera

Telefon komórkowy jest dziś dla młodzieży głównym oknem na świat. Z badania EU Kids Online 2026 wynika, że aż 95% badanych łączy się z siecią za jego pomocą każdego dnia. Komputery i laptopy tracą na znaczeniu. Prawie jedna trzecia uczniów korzysta z nich raz w miesiącu lub rzadziej.

Młodzi ludzie używają Internetu głównie po lekcjach i tuż przed snem. Raport przeczy opiniom o ciągłym używaniu ekranów podczas zajęć. Ponad dwie trzecie badanych deklaruje, że na lekcjach nie używa telefonu prawie wcale.

Główną aktywnością w sieci jest komunikacja ze znajomymi. Uczniowie często słuchają też muzyki i oglądają filmy. Działania twórcze należą do rzadkości. Tylko nieliczni zajmują się tworzeniem własnych materiałów wideo, grafik czy innych treści cyfrowych.

Sztuczna inteligencja odrabia lekcje

Generatywna sztuczna inteligencja zyskała dużą popularność wśród polskich uczniów. Prawie 80% badanych używało tego typu narzędzi w ostatnim miesiącu. Służą one głównie do celów szkolnych. Uczniowie zlecają algorytmom pisanie wypracowań i streszczanie tekstów.

Zastosowania rozrywkowe są rzadsze. Badanie ujawnia tu różnice w zachowaniu chłopców i dziewcząt. Młode internautki zauważalnie częściej traktują chatboty jako wsparcie emocjonalne. Zwierzają się maszynom ze swoich obaw i proszą o porady.

Młodzież często nie rozumie skutków rozwoju nowych technologii. Aż 65% badanych nie potrafi ocenić wpływu sztucznej inteligencji na ich przyszłość. Traktują oni te rozwiązania wyłącznie jako doraźną pomoc w bieżących zadaniach.

Niewiedza i pułapki internetowe

Uczniowie wysoko oceniają własne zdolności techniczne. Potrafią zabezpieczyć urządzenie hasłem i włączyć tryb prywatny. Mają jednak duże braki w wiedzy o mechanizmach działania platform. Większość nie rozumie algorytmów decydujących o wyświetlaniu postów i reklam.

Badani często napotykają szkodliwe materiały. Ponad połowa z nich widziała w Internecie instrukcje o szybkim odchudzaniu oraz teorie spiskowe. Spora grupa dzieci mierzy się też z wydatkami w grach wideo. Ponad 16% wydało na wirtualne dodatki zbyt dużo pieniędzy.

W sytuacjach kryzysowych młodzi rzadko szukają pomocy u dorosłych. O swoich obawach rozmawiają najczęściej z rówieśnikami. Nauczyciele dowiadują się o problemach w Internecie tylko w nielicznych przypadkach. Rodzice chętniej niż w poprzednich latach stosują blokady i śledzenie lokalizacji GPS, ale brakuje rozmów na temat bezpieczeństwa.