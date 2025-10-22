Skrzynki na listy zmienią się nie do poznania. Nowe zasady od 1 stycznia

Odliczanie do cyfrowej rewolucji

Już niedługo nie będzie trzeba biegać na pocztę ani martwić się o zagubione listy polecone. Tak przynajmniej zapewnia resort cyfryzacji. Administracja publiczna wprowadza e-Doręczenia jako jedyny kanał komunikacji. To powinno oznaczać koniec papierowych powiadomień i początek szybkich, wygodnych, a przede wszystkim bezpiecznych e-przesyłek.

Polska jest wśród liderów cyfrowej administracji w Europie. Wprowadzenie e-Doręczeń to nie tylko koniec papierowych awizo, ale też początek jednolitego systemu komunikacji – opartego na nowoczesnych technologiach. To wygodne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które sprawia, że administracja staje się bliższa ludziom. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

E-Doręczenia towarzyszą nam już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak podmioty publiczne mogły, w określonych przypadkach, z nich nie korzystać. Chodzi na przykład o przyczyny organizacyjne lub techniczne. Od 1 stycznia 2025 roku takie "obejście" nie będzie już możliwe.

Usprawnienia dla obywateli i firm

No dobrze. A co ta zmiana oznacza dla "zwykłego" Kowalskiego? Korespondencja trafi prosto na jego elektroniczny adres do doręczeń (ADE). Każde pismo ma pełną moc prawną, tak jak list polecony z potwierdzeniem odbioru. Wystarczy kilka kliknięć, aby założyć skrzynkę – cały proces jest w pełni online i zajmuje dosłownie chwilę.

Firmy z kolei zyskają lepszą organizację dokumentów i szybszy obieg pism. Koniec z drukowaniem, kopertami i staniem w kolejkach. Dzięki e-Doręczeniom każdy dokument ma kwalifikowany znacznik czasu, co ma zagwarantować przejrzystość i wiarygodność całego procesu.

Bezpieczeństwo i oszczędność

Nowy system chroni przed nieautoryzowanymi zmianami w korespondencji. Administracja zaoszczędzi na kosztach obsługi, a Ty zaoszczędzisz czas i pieniądze. Elektroniczne przesyłki są tańsze niż tradycyjne listy polecone, a wszystkie operacje rejestruje system. Jest również szansa, że skończy się całe zamieszanie związane z "fikcyjnym doręczeniem" listów poleconych, na co skarży się wielu obywateli naszego kraju.

Jak założyć skrzynkę e-Doręczeń?

Aby założyć skrzynkę do e-Doręczeń, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Zacząć trzeba od wejścia na stronę e-Doręczeń. Po zalogowaniu się w któryś z dostępnych sposobów, na przykład przez profil zaufany, wypełniamy formularz. Należy między innymi podać imię, nazwisko oraz PESEL (lub NIP w przypadku firm).

Kolejny krok to podpisanie wniosku w jeden z dostępnych sposobów (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym). Potwierdzenie złożenia wniosku wpłynie na adres e-mail administratorów, których wskażemy w naszym wniosku.

Jeśli wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń zostanie rozpatrzony pozytywnie, wystarczy ją aktywować. W tym celu:

logujemy się do serwisu mObywatel.gov.pl,

otwieramy zakładkę Twoje skrzynki w menu bocznym,

klikamy przycisk Aktywuj skrzynkę przy skrzynce, którą chcemy aktywować,

podajemy adres email do powiadomień i zapoznajemy się z regulaminem świadczenia usług przez Operatora Wyznaczonego,

klikamy przycisk Aktywuj.