Branża cyfrowa odetchnęła z ulgą. Polska w końcu dogania Europę

Zadowolenie wyraził Związek Cyfrowa Polska, który od lat domaga się pilnego wdrożenia nowych regulacji. We wtorek, 21 października 2025 roku, Rada Ministrów zatwierdziła zmiany, które mają między innymi wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej, urzędów i firm oraz dostosować krajowe prawo do unijnej dyrektywy NIS2.

Branża wreszcie wysłuchana

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, uważa, że aktualizacja ustawy to inwestycja w bezpieczeństwo narodowe.

Nowelizacja ustawy o KSC to inwestycja w bezpieczeństwo narodowe, a zarazem w zaufanie do cyfrowego państwa. Cieszymy się, że po wielu latach prac rząd wreszcie przyjął ten projekt. Teraz kluczowe jest szybkie rozpoczęcie prac, by przepisy mogły jak najszybciej praktycznie wejść w życie.

Nowe narzędzia i obowiązki

Zmiany przewidują większe uprawnienia dla instytucji nadzorujących cyberbezpieczeństwo oraz lepszą koordynację między rządem, biznesem i nauką. Firmy i urzędy będą musiały przeprowadzać regularne analizy ryzyka, zgłaszać incydenty oraz wdrażać systemy zarządzania podatnościami.

Ponadto, operatorzy usług kluczowych i cyfrowych dostawców czeka zaostrzona odpowiedzialność. Oznacza to nowe procedury, raporty i – w razie zaniedbań – kary.

Sporna kwestia dostawców wysokiego ryzyka

Najwięcej kontrowersji budzi zapis umożliwiający wycofywanie sprzętu czy oprogramowania uznanych za zagrożenie dla państwa. Zdaniem Kanownika chodzi jednak wyłącznie o bezpieczeństwo narodowe, nie o faworyzowanie czy dyskryminację firm. Nieco inne zdanie na ten temat zdaje się mieć firma Huawei.

Ocena dostawców wysokiego ryzyka ma się odbywać według jasno określonych etapów, z uwzględnieniem między innymi stopnia uzależnienia od kontroli państw spoza UE i NATO. Proces ma być transparentny, a wymiana sprzętu w ciągu siedmiu lat (czterech dla krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej) wpisuje się w standardowy cykl modernizacji.

Wspólna odpowiedzialność

Branża cyfrowa przestrzega, że sama nowelizacja to dopiero początek. Cyberzagrożenia ewoluują, dlatego państwo, firmy i obywatele muszą stale podnosić swoje kompetencje i dbać o kulturę bezpieczeństwa w sieci.