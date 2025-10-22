Stacje benzynowe oszukują Polaków na paliwie? Wyjaśnijmy

Zacznijmy od podstaw: nie chodzi tu o chrzczenie paliwa, ani o inne nielegalne praktyki, które rzeczywiście mogą występować na części stacji benzynowych. To, o czym mowa to ma być naciąganie klientów spowodowane samą zasadą działania dystrybutora i opierało się na dwóch argumentach.

Niezrozumienie, jak działa dystrybutor

Otóż mowa była o tym, że płacimy za paliwo, które przeszło przez pompę. A ta przecież nie jest w samym dystrybutorze, tylko niżej. Dodatkowo paliwo zostaje w przewodzie paliwowym pistoletu. Tym samym mamy płacić za paliwo, które zostało w środku, a które nie trafia do naszego baku. Sprawa wygląda jednak zdecydowanie inaczej.

Otóż nie płacimy za przepompowane paliwo, a za to, które przeszło przez przepływomierz. Ten natomiast znajduje się w samym dystrybutorze, a nie zaraz przy pompie. To jednak nie wszystko: jeśli chodzi o paliwo, które zostaje w przewodzie paliwowym i pistolecie, a przeszło przez przepływomierz to faktycznie za nie zapłacimy i nie trafi ono do naszego baku.