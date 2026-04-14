Masz fotowoltaikę? Państwo ma dla Ciebie nową dotację. W puli miliard

Jeśli nie masz fotowoltaiki, to wciąż możesz ją zainstalować w ramach programu przejściowego po Mój Prąd 6.0. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ środki są mocno ograniczone, następnego programu dotującego fotowoltaikę nie będzie, a cena samych paneli wkrótce wystrzeli w górę po decyzji Chin

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
0
Warto natomiast się pośpieszyć, ponieważ NFOŚiGW planuje już zupełnie nowy program. Ten będzie dostępny wyłącznie dla obecnych prosumentów i dotyczyć ma dotacji na przydomowe magazyny energii. Czy jest on istotny? Oczywiście, że tak. Zniweluje on dwa największe problemy prosumentów: zbyt wysokie napięcie w sieci i wyłączenia instalacji PV podczas najwyższej produkcji. Jest to możliwe, ponieważ w czasie tym nadmiar energii ma trafiać do magazynu, a dopiero po zmniejszeniu produkcji nadmiar energii z niego trafi do sieci.

Dotacje na magazyny energii i to aż miliard złotych

Przewidywany budżet na dotacje jest naprawdę soczysty. Mowa tu o wspomnianym wyżej miliardzie. Program ma ruszyć w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku. Trochę szkoda, że nie wcześniej, aby się wstrzelić w sezon wyłączeń fotowoltaiki. 

Wprowadzono przy tym konkretne parametry pojemnościowe urządzeń. We wcześniejszych planach była mowa o magazynach energii minimum 12 kWh i magazynach cieplnych przynajmniej 150 dm³. Jednak obecnie wiadomo już, że minimalne wymagania będą znacznie niższe i dotacje będzie można otrzymać już na 10 kWh magazyn energii elektrycznej i 100 dm³ energii cieplnej. 

Oczywiście to nie jest jedyny warunek. Drugim jest to, że magazyn energii ma mieć pojemność dwukrotnie wyższą, niż moc instalacji PV w piku. Tym samym dla instalacji 10 kWp minimalna pojemność magazynu energii to 20 kWh. 

Kto skorzysta i na jakich warunkach?

Warto także dodać, że z dotacji nie mogą skorzystać właściciele komercyjnych farm fotowoltaicznych, a jedynie prosumenci z instalacją OZE podłączoną do sieci elektroenergetycznej. Kolejnym warunkiem jest to, że dotacja ma dotyczyć jedynie stałych magazynów energii. Nie obejmuje więc tak zwanych stacji zasilania, które można swobodnie przenosić. Co więcej, magazyn ma działać jako Off Grid w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, oraz zostać podłączony przez certyfikowanego instalatora. Oczywiście do poprawnego działania systemu konieczny będzie falownik z EMS.

Jeśli chodzi o wysokości dotacji, to te mają wynosić do 16 tysięcy złotych dla osób rozliczających się w net-billingu, oraz do 8 tysięcy złotych dla osób objętych net-meteringiem. Koszt zakupu magazynu nie może przekraczać 3000 zł za 1 kWh pojemności minimalnej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 800 zł za 1 kWh. 

W przypadku magazynu ciepła dotacja wyniesie maksymalnie 1000 zł i nie więcej niż 30% kosztów zakupu i instalacji. Jeśli zaś chodzi o falownik hybrydowy, czyli z EMS, to dotacja może wynieść do 2000 zł i nie może przekroczyć 50% kosztów zakupu i montażu samego magazynu energii.

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby, które zainstalowały magazyn energii lub ciepła nie wcześniej, niż 1 listopada 2025 roku. 

Źródła tekstu: gramwzielone