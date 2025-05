Dostałeś taką fakturę od operatora? Nawet jej nie otwieraj, bo możesz pożałować

Tak jest tym razem. Oszustwo polega na rozsyłaniu fałszywych faktur z Play. Poza dość podejrzanym adresem e-mail, który łatwo przeoczyć, wszystko wygląda na prawdziwą wiadomość od operatora. Jest w niej zaszyty załącznik, który przekierowuje ofiary oszustów na fałszywą stronę. Tam, aby dostać dostęp do czegoś, co ma być naszą fakturą, należy podać login i hasło do naszego konta. I właśnie na wyciągnięciu tych danych ma zależeć oszustom.

Fałszywa faktura z Play

Jak nie dać się oszukać? To bardzo proste, ale wymaga nieco uwagi. Otóż należy zwrócić uwagę na adres, z którego dostaliśmy e-mail z fakturą. Jeśli pochodzi on z innej domeny, niż dotychczas, to możemy mieć pewność, że jest to oszustwo. Dodatkowo w razie wątpliwości zawsze możemy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta. Warto także pamiętać, że oszuści mogą podszywać się także pod pozostałych operatorów, czy inne usługi.