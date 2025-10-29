Wiadomości

Rząd zdecydował w sprawie cen prądu w 2026 roku. To koniec

Wiemy już, co z dalszym mrożeniem cen energii dla gospodarstw domowych w 2026 roku. Rząd ustami ministra energii zdradził swoje plany.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:55
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rząd zdecydował w sprawie cen prądu w 2026 roku. To koniec

Od kilku lat ceny energii w Polsce były zamrożone. Był to mechanizm, który miał uchronić Polaków przed drastycznymi wzrostami cen. Jednak obowiązująca w tej sprawie ustawa obowiązuje tylko do końca 2025 roku. Miłosz Motyka, szef resortu energii, ujawnił, co z dalszymi planami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec mrożenia cen energii

Miłosz Motyka był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć tematu cen energii i dalszego ich mrożenia. Szef resortu energii jednoznacznie stwierdził to, co rząd zapowiadał od kilku miesięcy. Dalszego mrożenia cen energii w 2026 roku już nie będzie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasilacz ENERO FLH-D1205
Zasilacz ENERO FLH-D1205
0 zł
31.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 31.63 zł
Zasilacz BLAUPUNKT PS20
Zasilacz BLAUPUNKT PS20
-25 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Advertisement

Skąd taka decyzja i czy nie narazi ona Polaków na wyższe ceny? Zdaniem ministra nie. Rządowe analizy wykazują, że ceny energii nie będą rosły. Może stać się wręcz przeciwnie i będą systematycznie spadać. Między innymi dlatego dalsze ich mrożenie nie ma uzasadnienia.

To między innymi zasługa lepszego zagospodarowania nadwyżek z OZE. W tym roku będzie to już 1131,5 GWh wobec zaledwie 731 GWh w roku ubiegłym. Nie można też zapominać, że mrożenie cen energii było dużym obciążeniem dla krajowego budżetu. W sumie przez wszystkie lata na ten cel przeznaczono aż 20 mld zł. 

Image
telepolis
ceny prądu ceny energii ceny energii elektrycznej mrożenie cen prądu zamrożenie cen prądu odmrożenie cen prądu ceny prądu w Polsce ceny energii w 2026 roku ceny prądu w 2026 roku
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: TVN24