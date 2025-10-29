Rząd zdecydował w sprawie cen prądu w 2026 roku. To koniec

Od kilku lat ceny energii w Polsce były zamrożone. Był to mechanizm, który miał uchronić Polaków przed drastycznymi wzrostami cen. Jednak obowiązująca w tej sprawie ustawa obowiązuje tylko do końca 2025 roku. Miłosz Motyka, szef resortu energii, ujawnił, co z dalszymi planami.

Koniec mrożenia cen energii

Miłosz Motyka był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć tematu cen energii i dalszego ich mrożenia. Szef resortu energii jednoznacznie stwierdził to, co rząd zapowiadał od kilku miesięcy. Dalszego mrożenia cen energii w 2026 roku już nie będzie.

Skąd taka decyzja i czy nie narazi ona Polaków na wyższe ceny? Zdaniem ministra nie. Rządowe analizy wykazują, że ceny energii nie będą rosły. Może stać się wręcz przeciwnie i będą systematycznie spadać. Między innymi dlatego dalsze ich mrożenie nie ma uzasadnienia.