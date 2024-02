Polacy na okrągło usuwają takie SMS-y. Są lepsze opcje

Ponad połowa Polaków była celem ataku phishingowego. Jak z tym walczyć? Zdaniem ekspertów samo usuwanie wiadomości to za mało.

Platforma SMSAPI przygotowała raport o nazwie "Bezpieczeństwo cyfrowe Polaków". Wynika z niego, że już ponad połowa z nas była celem ataku phishingowego, a i tak — zdaniem ekspertów — są to wartości mocno zaniżone. Jak sprawić, aby tego typu ataków było mniej? Samo usuwanie wiadomości to za mało.

Polacy celem ataków phishingowych

Z raportu wynika, że w ostatnich 6 miesiącach aż 54 proc. dorosłych Polaków było celem ataków phishingowych. Kolejne 12 proc. nie ma co do tego pewności, a pozostałe 34 proc. twierdzi, że na ich telefony czy skrzynki e-mailowe nie trafiły żadne podejrzane wiadomości. W rzeczywistości problem może być większy, niż wynika to z deklaracji, a tak przynajmniej twierdzą eksperci ds. bezpieczeństwa.

Interesujące jest, że jedynie połowa badanych potwierdza, że zdarzyło się im się otrzymać podejrzane treści. Trudno sobie wyobrazić, że aktywny użytkownik sieci nie dostaje w ogóle tego typu wiadomości, np. w efekcie prób wyłudzenia danych, jako zachętę do klikania w niebezpieczne linki. Paradoksalnie może to oznaczać, że dla części badanych, tego typu treści są już na tyle powszechne, że stały się częścią szumu informacyjnego, więc nawet nie zwracają na nie uwagi.

– zauważa Leszek Tasiemski, Vice President of Product Management w WithSecure.

Dużym problemem jest to, że Polacy mają problem z rozpoznaniem phishingu. Aż 46 proc. badanych nie wiedziało, co ten termin oznacza. Natomiast 30 proc. osób nie było w stanie rozróżnić wiadomości prawdziwej od spreparowanej. Najczęstszym postępowaniem jest też usunięcie SMS-a. Tymczasem dużo lepszym rozwiązaniem, które w przyszłości może zmniejszyć liczbę tego typu ataków, jest ich zgłaszanie.

Najlepiej wysyłać podejrzaną wiadomość na numer 8080. Można to zrobić albo przez funkcję "prześlij dalej", albo po prostu kopiując jej treść. Poza tym istnieje też formularz kontaktowy na stronie incydent.cert.pl, gdzie również można zgłaszać między innymi phishing, ale też inne zagrożenia, jak np. fałszywe strony internetowe.

Zobacz: Android przypilnuje twoich SMS-ów. Przede wszystkim chodzi o kody

Zobacz: Trik z ładowarką. Niby oczywiste, a można komuś ogłupić telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: SMSAPI