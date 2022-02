Ransomware uderzył w Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

14 lutego 2022 roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) stało się ofiarą ataku typu ransomware, polegającego na zaszyfrowaniu danych ofiary. O incydencie jako pierwszy poinformował serwis niebezpiecznik.pl. Spowodowało to między innymi problemy z działaniem strony internetowej LPR, a także sparaliżowało łączność. Pomimo trudności, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wciąż działa, niosąc pomoc potrzebującym.

– czytamy w oświadczeniu LPR

O problemach LPR możemy również przeczytać na Facebooku:

– napisało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Robert Gałązkowski zapewnia, że żaden dyżur w LPR nie został odwołany, realizowane na bieżąco są również wszystkie wezwania do misji ratunkowych i transportów międzyszpitalnych.

Wszystkie wezwania do misji ratunkowych i transportów międzyszpitalnych są na bieżąco realizowane. Służby IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od 14 lutego 2022 r. 24 godziny na dobę współpracują z państwowymi i zewnętrznymi jednostkami po to, by jak najszybciej odbudować uszkodzoną infrastrukturę teleinformatyczną