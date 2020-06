Apple WWDC 2020: tak iOS 14 zadba o naszą prywatność

Apple zaprezentował podczas otwarcia WWDC 2020 nie tylko błyszczące i kolorowe nowości w swoim oprogramowaniu. Sporo ciekawych rzeczy dzieje się „pod maską” i ma na celu ochronę prywatności użytkowników.

iOS 14 poinformuje, że aplikacja słucha

W komputerach Mac odkąd pamiętam, działanie kamerki internetowej jest sygnalizowane zieloną diodą obok niej. To rozwiązanie było obecne na długo przed modą na zasłonki. iOS 14 wprowadzi podobne oznaczenie na smartfony. Obok przedniej kamerki pojawi się kropka informująca o tym, że któraś z aplikacji korzysta z kamery lub mikrofonu. Jak znam Apple, obejście tego zabezpieczenia będzie potwornie trudne.

To jedno z wielu usprawnień, jakie przygotowała dla nas firma z Cupertino. Ponadto w iOS 14 będzie można trochę oszukać aplikacje, które wymagają informacji o położeniu. Będzie można udostępnić im lokalizację mniej dokładną niż zwykle. Jeśli nie chcesz, by aplikacja randkowa „wiedziała” gdzie mieszkasz albo gdzie pracujesz, to doskonałe rozwiązanie. Obejdzie się bez pozorowania lokalizacji z użyciem narzędzi programistycznych.

Najważniejsza zmiana to nowy sposób prezentowania informacji osobistych, do których aplikacje uzyskają dostęp. Każda aplikacja w AppStore i Mac App Store będzie musiała przestawić listę takich elementów. Podczas prezentacji ten zabieg został porównany do wypisania składu jedzenia na opakowaniu. Dodatkowo użytkownicy będą mogli zablokować aplikacjom wymianę informacji. Tym samym nie będą miały możliwości śledzenia w innych aplikacjach i na stronach firm trzecich.

Zmiany wyglądają na bardzo przydatne, jeśli tylko użytkownicy poświęcą chwilę na zapoznanie się z podstawowymi zasadami zachowania prywatności w sieci. Myślę, że Apple powinien zadbać także o edukację użytkowników, co oznaczają te wszystkie ostrzeżenia. Czytanie składu produktów spożywczych też na nic się zda, jeśli ludzie nie wiedzą, że E330 to po prostu kwas cytrynowy.

Mam wrażenie, że Apple sprzedaje nam prywatność jak dobro luksusowe. Nie wiadomo po co nam ona, ale fajnie jest móc się nią pochwalić. Nowe pomysły na ochronę naszych danych zawsze są mile widziane, ale w parze z nimi powinna iść edukacja.

