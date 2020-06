Apple WWDC 2020: iPadOS 14 z porzadnym rozpoznawaniem pisma odręcznego i… Spotlight?

iPad OS zmienił sposób, w jaki korzystamy z tabletów. To nie jest już tylko tablet. To komputer osobisty z możliwością korzystania ze świetnego ołówka Apple Pencil, klawiatury i akcesoriów.

iPad OS 14 zbliża się do systemu desktopowego. W wielu aplikacjach pojawił się boczny pasek – taki sam jak w wielu aplikacjach desktopowych. W aplikacji do przeglądania zdjęć, notesie, kalendarzu i odtwarzaczu muzyki można skorzystać z wygodniejszej nawigacji, przenosić pliki między folderami i przeglądać albumy. Jeszcze trochę i będzie można spokojnie przesiąść się z MacBooka Air na iPada Pro.

Korzystającym z iPadów na pewno spodoba się nowy widok połączenia przychodzącego. To malutkie powiadomienie, podobne do tego, jakie zobaczymy na systemie macOS. Koniec z zasłanianiem całej zawartości ekranu! To powiadomienie zostanie dodane także w systemie iOS 14.

Kolejna nowość to wyszukiwarka, która do złudzenia przypomina Spotlight na macOS. Mam wrażenie, że iPad OS stara się połączyć najlepsze cechy z obu światów – z systemu iOS, typowo mobilnego i ze świetnego macOS dla desktopów.

Rozpoznawanie pisma odręcznego na iPadzie – najwyższa pora!

Czasami trudno uwierzyć, że iPad OS jeszcze nie dorobił się rozpoznawania tekstu wprowadzanego ręcznie (zwłaszcza jeśli pamiętacie istnienie Apple Newtona). iPad OS 14 pozwoli wpisywać tekst odręcznie w dowolnym polu tekstowym. Litery wprowadzone odręcznie zostaną zamienione na tekst.

To samo można zrobić w notatkach z kształtami. Jeśli chcesz, by szkic był elegancki, model maszynowego uczenia na iPadzie zamieni je na perfekcyjne kółka, kwadraty i linie.

