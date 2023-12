Tajemniczy numer +48798030846. Tym razem to naprawdę policja

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w najbliższych dniach będzie rozsyłać SMS-y do Polaków. Tym razem to nie jest oszustwo. Wiadomość lepiej wziąć sobie do serca.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w najbliższych dniach będzie wysyłać do wybranych Polaków wiadomości SMS z informacją o prowadzonym śledztwie. Sprawa dotyczy działalności platform inwestycyjnych RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22.

SMS od CBZC to nie jest oszustwo

Z informacji CBZC wynika, że przestępcze działanie wymienionych platform polegało na publikacji w internecie ogłoszeń, które zachęcały potencjalne ofiary szybkimi i wysokimi zyskami. Osobom, które zdecydowały się na przelew środków, zakładano konta na fałszywych giełdach, gdzie rzeczywiście wyświetlały się bardzo wysokie przychody.

Tak zachęcone osoby w następnej kolejności były namawiane do instalowania na swoich komputerach oprogramowania do zdalnego dostępu. To pozwalało oszustom na wykonywanie nieautoryzowanych operacji np. zawieranie umów kredytowych, pożyczek, a nawet dokonywanie przelewów pieniędzy. Oczywiście pieniędzy zgromadzonych na fałszywych giełdach w żaden sposób nie dało się wypłacić.

W związku z prowadzonym śledztwem CBZC będzie wysyłać wiadomości SMS do osób, które mogły zostać oszukane przez wymienione platformy. Będą one pochodziły z numeru +48 798030846. Treść wiadomości to:

Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo dotyczące oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Pana/Pani numer ujawniono na liście rozmów zrealizowanych przez grupę przestępczą. W przypadku wpłaty środków finansowych na inwestycję, prosimy o przekazanie szczegółów utraty środków, na adres e-mail: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl.

Osoby, które otrzymają tego typu wiadomość, proszone są o jak najszybsze skontaktowanie się z Zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi.

Zobacz: Szkodliwy numer +48696908428. Łowi naiwnych nową sztuczką

Zobacz: Słyszysz coś takiego w słuchawce? Natychmiast się rozłącz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: CBZC, oprac. własne