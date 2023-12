Słyszysz coś takiego w słuchawce? Natychmiast się rozłącz

Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą dał się zwieść fałszywemu pracownikowi banku i stracił 384 tysiące złotych. Wszystko przez rzekome zagrożenie, które czyhało

W miniony poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku, do funkcjonariuszy policji zgłosił się 67-letni kostrzynianin, który padł ofiarą oszustwa. Tuż przed weekendem do mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku. Z przekazanych przez nią informacji wynikało, że pieniądze mieszkańca Kostrzyna są zagrożone, ponieważ ktoś dokonuje wypłat z jego konta bankowego.

Rzekomy pracownik banku miał oczywiście rozwiązanie dla tego "problemu". Podał on numery kilku rachunków technicznych, na które poszkodowany przelał łącznie 384 tysiące złotych. 67-latek dopiero po jakimś czasie zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Wcześniej bank sam zablokował kolejną transakcję. Sprawę obecnie wyjaśniają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Często w takich sytuacjach oszukani ludzie działają pod wpływem presji, emocji i strachu. Jest to sposób oszukiwania nie tylko seniorów, ale także młodych ludzi. Pamiętajmy, że oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Rozłączmy się i skontaktujmy z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy nasz rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Oszuści bazują na naiwności i dobrym sercu ludzi, grają na ich uczuciach. Metody wykorzystywane przez nich często wpływają na nasze emocje, a te nie są dobrym doradcą, zwłaszcza kiedy trzeba działać szybko i zdecydowanie. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.

Nie daj się okraść!

Opisana powyżej historia to kolejny przykład działania oszustów, którzy nie zaprzestają swoich działań i przy wykorzystaniu różnych metod dążą do bezprawnego wzbogacenia się naszym kosztem. Skuteczność ich ataku zależy w dużej mierze od naszej świadomości. Dlatego też, jeśli otrzymasz telefon od osoby podającej się za pracownika banku:

zachowaj czujność i nigdy nie działaj pod wpływem emocji,

rozłącz się, odczekaj chwilę i sam skontaktuj się ze swoim bankiem, a najlepiej idź tam osobiście i zweryfikuj usłyszaną historię,

bez względu na to, za kogo podaje się rozmówca, nigdy nie podawaj danych osobowych, danych z karty płatniczej, loginu i hasła do konta,

jeśli nie masz pewności z kim rozmawiasz, nigdy nie podawaj kodów weryfikacyjnych do płatności mobilnych,

nigdy na polecenie konsultanta nie instaluj żadnych aplikacji, które mają poprawić obsługę płatności mobilnej czy chronić twoje dane lub pieniądze.

Pamiętaj również, że oszuści bardzo chętnie wykorzystują spoofing telefoniczny, czyli podszywanie się pod inny numer telefonu. Oznacza to tyle, że nigdy nie możemy mieć pewności, kto tak naprawdę do nas dzwoni. Nawet jeśli taki sam numer telefonu widnieje na stronie internetowej czy też mamy go wpisanego w telefonie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Policja