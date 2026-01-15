Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Dotyczy ona zarówno strony głównej serwisu, jak i aplikacji mobilnej. Ta ostatnia działa dziwnie ociężale. Jednak nie to jest największym problemem, a fakt, że nie możemy słuchać żadnych utworów z serwerów Audioteki, nawet jeśli wcześniej je kupiliśmy.

Chyba że wcześniej je pobraliśmy w aplikacji mobilnej do pamięci urządzenia. Wtedy działa to bez problemu.

Awaria Audioteki

Wysłaliśmy zapytanie do Audioteki dotyczące awarii. Za to doskonale wiemy, czym ona na pewno nie jest: otóż pliki dźwiękowe z książkami wciąż są obecne na serwerach. Udało mi się to sprawdzić, pobierając plik mp3 na dysk komputera. Niestety, pobieranie plików w aplikacji mobilnej nie działa.

Nie jest to więc rozwiązanie problemu, kiedy korzystamy wyłącznie ze smartfonu.

Aktualizacja: