Wiadomości

Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Właśnie ma miejsce awaria serwisu Audioteka, będącego cyfrową księgarnią, w której możemy kupować, lub w ramach subskrypcji wynajmować audiobooki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Dotyczy ona zarówno strony głównej serwisu, jak i aplikacji mobilnej. Ta ostatnia działa dziwnie ociężale. Jednak nie to jest największym problemem, a fakt, że nie możemy słuchać żadnych utworów z serwerów Audioteki, nawet jeśli wcześniej je kupiliśmy.

Dalsza część tekstu pod wideo
Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Chyba że wcześniej je pobraliśmy w aplikacji mobilnej do pamięci urządzenia. Wtedy działa to bez problemu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Czytnik e-booków INKBOOK Solaris Color 6", Podświetlany ekran, Wi-Fi Fioletowy
Czytnik e-booków INKBOOK Solaris Color 6", Podświetlany ekran, Wi-Fi Fioletowy
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Czytnik e-booków BIGME Hibreak BW 5.84", Podświetlany ekran, Wi-Fi Czarny
Czytnik e-booków BIGME Hibreak BW 5.84", Podświetlany ekran, Wi-Fi Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Czytnik e-booków BIGME B751 BW 7", Podświetlany ekran, Wi-Fi Czarny
Czytnik e-booków BIGME B751 BW 7", Podświetlany ekran, Wi-Fi Czarny
0 zł
1237.15 zł - najniższa cena
Kup teraz 1237.15 zł
Advertisement

Awaria Audioteki

Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Wysłaliśmy zapytanie do Audioteki dotyczące awarii. Za to doskonale wiemy, czym ona na pewno nie jest: otóż pliki dźwiękowe z książkami wciąż są obecne na serwerach. Udało mi się to sprawdzić, pobierając plik mp3 na dysk komputera. Niestety, pobieranie plików w aplikacji mobilnej nie działa.

Poważna awaria Audioteki. Nic nie kupisz, ani nie posłuchasz

Nie jest to więc rozwiązanie problemu, kiedy korzystamy wyłącznie ze smartfonu. 

Aktualizacja:

Audioteka wróciła już do żywych. Wciąż jednak nie znamy przyczyny problemów. 

 

Image
telepolis
audioteka awaria
Zródła zdjęć: Downdetector, Audioteka, Paweł Maretycz / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne