Apple iPhone 17 Pro będzie paskudny. Ale fani i tak go pokochają

Apple kończy z symetrią

Jeszcze jakby to było płaskie, ale nie, w dalszym ciągu potrzebujemy etui, by telefon sensownie leżał na stole. Być może te dodatkowe milimetry objętości telefonu zostaną w jakiś sposób zagospodarowane, ale design no cóż — wygląda to, jak bardzo szkaradna wariacja na temat Google Pixel.