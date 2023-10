Tinder z nową funkcją. Teraz inni wybiorą, z kim pójdziesz na randkę

Tinder wprowadza nową funkcję: Matchmaker. Z jej pomocą rodzina i przyjaciele pomogą nam w wyborze idealnego partnera.

Gdybym korzystał z Tindera, prawdopodobnie nie chciałbym robić z tego rytuału, w którym będą uczestniczyli moi uczestniczyli moi bliscy. Wygląda jednak na to, że jestem w mniejszości, bo właśnie na tym polega Matchmaker, czyli nowa funkcja przygotowana przez twórców aplikacji.

Tinder Matchmaker - szukaj miłości ze znajomymi

"Matchmaker" to z angielskiego "swatka", więc już sama nazwa dobrze opisuje, o co chodzi w nowej funkcji. Pozwala ona na utworzenie specjalnej sesji, do której można zaprosić grupę znajomych. Dzięki temu będą nam mogli pomóc w znalezieniu miłości życia (albo przygody na jeden wieczór - co kto lubi).

Po uruchomieniu takiej sesji wygenerowany zostaje link, który możemy rozesłać maksymalnie 15 osobom. Jest on ważny 24 godziny i w tym czasie pozwala naszym swatkom oceniać, kto z zaproponowanych przez aplikację kandydatów i/lub kandydatów będzie idealnym partnerem dla nas.

Po upływie doby dostaniemy gotową listę rekomendacji i tylko rekomendacji - koniec końców to od nas zależy, do kogo napiszemy. Ba, jeśli uznamy, że nasi znajomi mają kiepski gust, wcale nie musimy ograniczać się do ich propozycji.

Jak na razie funkcja Matchmaker dostępna jest wyłącznie na wybranych rynkach, w tym m.in. w USA, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jej globalna premiera będzie miała miejsce w ciągu kilku najbliższych miesięcy i wtedy powinni móc z niej skorzystać także Polacy.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com, Tinder

Źródło tekstu: Tinder