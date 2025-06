RTV Euro AGD udowadnia, z czego słynie. Było 100 zł, a jest 40 zł

Baseus WM01

Słuchawki te to przyzwoita, acz budżetowa konstrukcja. Ot, typowy sprzęt w budżecie do 100 zł. Oferują przyzwoitą jakość dźwięku, baterię, która pozwala na 5 godzin słuchania muzyki i etui, które wydłuża ten czas o dodatkowe 20 godzin. W cenie 99,99 zł to jedne z wielu. Jednak za 39,99 zł to produkt, koło którego naprawdę trudno przejść obojętnie.