PlayStation 5 w końcu może nazywać się konsolą obecnej generacji

A najlepszym dowodem tego stanu rzeczy jest Sony i konsole PlayStation. Otóż konsola ta zadebiutowała niemal 5 lat temu. Mimo to znaczna część gier wciąż wspiera PlayStation 4, a dzięki wstecznej kompatybilności baza tytułów z obydwu platform się w dużej mierze pokrywa. Tym samym wiele osób nie widziało powodów, aby w pierwszych latach się na nią przesiąść.

PlayStation 5 z ważnym ogłoszeniem

Mimo to nie sposób nazwać tej konsoli porażką, ani tym bardziej zarzucić jej słabej sprzedaży. Teraz natomiast Sony ogłosiło, że liczba aktywnych użytkowników PlayStation 5 przekroczyła poziom tych wciąż korzystających z PlayStation 4. Tu warto podkreślić, że dane te pochodzą z końcówki marca bieżącego roku. Co więcej, konsole te wyrównały się jeszcze w ubiegłym roku, gdzie podział między sprzętami z dwóch generacji wynosił 50/50% .

I chociaż Sony nie podało konkretnych danych, to wedle analizy serwisu Kitguru aż 2/3 spośród 124 milionów użytkowników konsol Sony gra na PS5. Tym samym stało się ono główną konsolą producenta. A jeśli chcecie dołączyć do tego grona dziesiątek milionów zadowolonych użytkowników PS5, to konsolę można kupić w dobrej cenie w sklepach Euro.