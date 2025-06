To najlepszy mały tablet na rynku, a w Media Expert kupisz go znacznie taniej

iPad mini

Mowa tu o iPadzie mini 7. Jest to potężny tablet z układem Apple A17 Pro, czyli znanym z iPhone 15 Pro Max. Chociaż dzięki większym rozmiarom urządzenia nie występują w nim te same bolączki związane z temperaturami. Dodatkowo wspiera go 8 GB RAM. Wszystko to przekłada się na to, że będzie to zakup na długie lata. Natomiast 8,3-calowy ekran wysokiej klasy ze świetnym odwzorowaniem kolorów to tylko uzupełnienie całości. A to wszystko w świetnej cenie.