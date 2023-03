Mistrz Tindera. Wykombinował trik, jak łatwo znaleźć parę

Jeden z użytkowników Reddita pochwalił się stworzeniem bota, który przegląda Tindera za niego, wybiera partnerki wobec wcześniej wgranych preferencji, a nawet prowadzi rozmowy doprowadzające go do randek.

Coraz więcej spraw możemy załatwiać przez Internet. Sieć zdecydowanie ułatwiła nam kontaktowanie się ze znajomymi, dzielenie się swoimi przemyśleniami, dała dostęp do wiedzy. Teraz w Internecie możemy również załatwiać niektóre sprawy urzędowe i finansowe. Nic zatem dziwnego, że świat randek również częściowo został przeniesiony do sieci.

Bot na Tindera, który umówi cię na randkę

Jedną z najpopularniejszych aplikacji randkowych jest Tinder. Kto z niego korzysta ten wie, że ze względu na demografię użytkowników aplikacji, kobietom łatwiej jest o parę niż mężczyznom. Samo przeglądanie setek profili może być męczące, a trzeba jeszcze rozpocząć angażującą konwersację, by osiągnąć swój cel i umówić się na randkę. A co jeżeli przeglądanie profili i pisanie mógłby załatwić za nas bot?

Jeden z użytkowników Reddita o nazwie u/f0rchristsakepl pochwalił się, że stworzył bota bazującego na sztucznej inteligencji, który przegląda profile na Tinderze za niego. Bot został tak zaprojektowany, by uczył się preferencji użytkownika na bazie jego poprzednich par w aplikacji. Co więcej, sztuczna inteligencja jest w stanie również rozpocząć angażującą konwersację na tematy związane z zainteresowaniami użytkownika.

Jak napisał u/f0rchristsakepl, rezultaty przerosły jego najśmielsze oczekiwania, gdyż w pierwszy miesiącu bot umówił go na 13 randek z kobietami, które odpowiadały jego typowi i zainteresowaniom. Użytkownik Reddita nie podał nazwy swojego bota, lecz w poszukiwaniu informacji natrafiłem na coś podobnego (o ile nie to samo). Program nazywa się Cupidbot i został stworzony przez byłych inżynierów pracujących nad rozwojem Tindera. Stworzyli oni bota, który pomoże mężczyznom zdobyć więcej par w sposób podobny, co opisany przez użytkownika Reddita.

Na razie Cupidbot nie jest dostępny dla wszystkich, jednak jego twórcy już teraz rozpoczynają program testów beta, w którym może wziąć 5 tysięcy uczestników.

