Ta funkcja w mObywatel przyda się grzybiarzom, ale nie tylko

mObywatel to popularna aplikacja rządowa, z której bardzo chętnie korzystają Polacy. Jest w nim pewna funkcja, która pomoże im spełnić lepiej pewien obywatelski obowiązek. I nie bez powodu jest tu nawiązanie do czynności takiej, jak grzybobranie.

Można powiedzieć, że same funkcje w mObywatelu pojawiają się niczym grzyby po deszczu. Ale w przypadku tej funkcji, którą możemy znaleźć w mObywatelu, nawiązanie do grzybów ma swoje uzasadnienie. I to jak najbardziej.

Leży ci na sercu troska o środowisko? mObywatel przychodzi z pomocą

mObywatel ostatnio zrobił wielki ukłon w stronę inżynierów, dając im nowy dokument, ale też i dodał opcję uwierzytelnienia tożsamości w jednym z popularnych banków. Teraz przyszła pora na miłośników przyrody. mObywatel przypomina o swojej funkcji zgłaszania naruszeń środowiskowych.

Chodzi o możliwość zgłaszania naruszeń środowiskowych, takich jak nielegalnie składowane śmieci, zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami wody, powietrza lub ziemi. Zgłosić można także, budzące wątpliwości wywozy odpadów.

Skąd nawiązanie do grzybiarzy? Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, aby korzystać z tej funkcji właśnie w trakcie grzybobrania lub spacerów po lesie. Wiadomo, że Polacy uwielbiają tego typu czynności, zwłaszcza jesienią, kiedy pogoda dopisuje. Obywatelskim obowiązkiem jest dbać o czystość naszego otoczenia i terenów zielonych.

Zgłoszenia, które zrobimy za pośrednictwem mObywatela trafią bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeśli sobie tylko tego życzymy, możemy tego typu skargę złożyć anonimowo. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis naruszenia oraz mieć dodane zdjęcie dokumentujące.

Kampanię uświadamiającą, przygotowały także Lasy Państwowe. Na filmiku możemy zobaczyć, śmiecio-grzyby, wygenerowane przez AI.

Zobacz: Przyjął się u nas na dobre i idzie jak burza. 8 mln Polaków korzysta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mindea / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji