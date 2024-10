mObywatel uśmiecha się do inżynierów. Też dostają swoje dokumenty

mObywatel to chyba jedna z najczęściej aktualizowanych aplikacji. Co rusz, wprowadzane są do niej nowe dokumenty. I tak jest tym razem. Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza dokument, który okaże się bardzo istotny dla pewnej grupy zawodowej.

Inżynierowie wchodzą do gry

mObywatel zawiera szereg dokumentów i usług, które sprawiają że kontakt z urzędami oraz wieloma instytucjami jest znacznie bardziej prosty i w większości przypadków nie wymaga składania wizyty osobiście. Jedną z grup dokumentów stanowią te, poświadczające uprawnienia i potwierdzające prawo do wykonywania zawodu. Do tej pory korzystali z tego lekarze, dentyści oraz pielęgniarki. Teraz do tego grona dołączą także inżynierowie budownictwa.

Tak zdecydowała Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w uchwale z 11 października. Cyfrowy dokument jest udostępniany inżynierom budownictwa. Dokument potwierdza, że osoba wskazana w legitymacji jest inżynierem budownictwa - członkiem okręgowej izby inżynierów, uprawnionym do wykonywania zawodu.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, mObywatela zainstalowano już 20 milionów razy. A z cyfrowego dowodu tożsamości, czyli mDowodu, korzysta już 8 milionów Polaków.

