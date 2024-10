Mapy Google: rewolucja w nawigacji i odkrywaniu świata

Mapy Google od lat są nieodłącznym elementem naszego życia, pomagając nam poruszać się po świecie i odkrywać nowe miejsca. Teraz, dzięki najnowszym aktualizacjom opartym na sztucznej inteligencji Gemini, Mapy przechodzą prawdziwą rewolucję, oferując spersonalizowane inspiracje, ulepszoną nawigację i jeszcze bardziej immersyjne doświadczenia.

Gemini: Twój osobisty przewodnik

Dzięki integracji z Gemini, Mapy Google stają się inteligentnym asystentem, który odpowiada na pytania użytkowników i dostarcza spersonalizowane rekomendacje. Wystarczy zadać pytanie w aplikacji, na przykład "co robić z przyjaciółmi wieczorem?", a Gemini podsunie ciekawe propozycje, takie jak bar karaoke czy koncert na żywo. Dodatkowo, Gemini przygotuje dla nas streszczenia recenzji interesujących miejsc, a także odpowie na szczegółowe pytania dotyczące ich atmosfery, udogodnień itp.

Nawigacja bez stresu

Aktualizacja Map Google wprowadza również szereg ulepszeń w nawigacji samochodowej. Teraz można łatwo dodawać przystanki na swojej trasie, a aplikacja wskaże nam ciekawe miejsca, takie jak atrakcje turystyczne, punkty widokowe i restauracje. Ulepszona nawigacja wyraźnie pokazuje pasy ruchu, przejścia dla pieszych i znaki drogowe, a także informuje o warunkach pogodowych na trasie. Po dotarciu do celu, Mapy Google pomogą nam znaleźć parking i zapamiętać jego lokalizację, a także poprowadzą nas pieszo do wejścia do budynku.

Zanurz się w Immersive View

Funkcja Immersive View, która pozwala na wirtualne zwiedzanie miejsc, takich jak stadiony, parki i trasy, została rozszerzona o 150 nowych miast, w tym Brukselę, Kioto i Frankfurt. Dodatkowo, Immersive View oferuje teraz nowe kategorie miejsc, na przykład kampusy uniwersyteckie, a także podpowiada, gdzie zaparkować i na jakie manewry drogowe zwrócić uwagę.

Najnowsze aktualizacje Map Google mają stanowić przełom w sposobie, w jaki odkrywamy świat i poruszamy się po nim. Dzięki spersonalizowanym inspiracjom od Gemini, ulepszonej nawigacji i rozszerzonej funkcjonalności Immersive View, narzędzie to może się stać jeszcze bardziej inteligentnym i wszechstronnym narzędziem dla każdego podróżnika.

Źródło zdjęć: KARITING PICAH / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google