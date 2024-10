Yanosik stawia na ludzki głos. Kierowcy wybierają Juszkiewicza

W ostatnich dniach, osoby korzystające z Map Google do nawigacji, mogli przeżyć niemały szok, gdy zamiast lubianego przez nich głosu Jarosława Juszkiewicza usłyszeli beznamiętny głos sztucznej inteligencji. Sam do nich również należę i szczerze mówiąc, uważam tę zmianę zdecydowanie na minus.

Decyzja giganta spotkała się z falą krytyki ze strony użytkowników. Wielu z nich ceni sobie naturalność i "ludzki" charakter głosu lektora, który towarzyszy im w podróży. Yanosik, wyczuwając nastroje społeczne, błyskawicznie zareagował, publikując w mediach społecznościowych deklarację o kontynuacji współpracy z Juszkiewiczem.

Efekt? Lawinowy wzrost liczby użytkowników aplikacji Yanosik, sięgający 25% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. To pokazuje, jak ważną rolę w odbiorze technologii odgrywa czynnik ludzki.

Yanosik nie poprzestał na samej deklaracji. Marka odwiedziła Jarosława Juszkiewicza w jego rodzinnych Katowicach, podkreślając w ten sposób wagę, jaką przywiązuje do współpracy z ludźmi.

Sztuczna inteligencja to jest narzędzie takie samo, jak młotek, komputer, czajnik elektryczny czy prom kosmiczny. To jest narzędzie w rękach człowieka i rzeczywiście jest tak, ale tak często jest z nowymi technologiami, że je uczłowieczamy – dajemy im jakąś osobowość, mówimy, że sztuczna inteligencja zrobi to albo zrobi tamto. Nie, tego nie zrobi sztuczna inteligencja, tylko zrobią to ludzie, którzy tworzą jakieś projekty z jej wykorzystaniem. A to jest różnica, bo każde narzędzie można wykorzystać dobrze, źle albo głupio.