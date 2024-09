Koniec Instagrama, jakiego znacie. Nadchodzi czas wielkiej zmiany

Wczoraj Meta wprowadziła ulepszone funkcje ochrony prywatności i kontroli rodzicielskiej dla kont użytkowników poniżej 18 roku życia na Instagramie.

Instagram wprowadza konta dla nastolatków

To gruntowna zmiana, która ma na celu rozwianie wszelkich obaw, dotyczących negatywnego wpływu mediów społecznościowych. Wszystkie oznaczone prawidłowo konta, zostaną automatycznie przeniesione na konta nastolatków, które staną się domyślnymi kontami prywatnymi.

Użytkownikom takich kont można wysyłać wiadomości i oznaczać ich jedynie za pośrednictwem kont, które obserwują lub z którymi są już połączone. Ustawienia dotyczące treści poufnych będą objęte restrykcjami. Użytkownicy poniżej 16 roku życia mogą zmienić ustawienia domyślne tylko za zgodą rodzica. Rodzice dostaną zestaw do monitorowania, z kim ich dzieci wchodzą w interakcje. Będą mogli ograniczać z korzystania z aplikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

U osób poniżej 16. roku życia, które spróbują zmienić najważniejsze ustawienia domyślne na swoim koncie nastolatka, na Instagramie pojawi się okno dialogowe z informacją, że potrzebują zgody rodzica.

Wiele badań wykazało związek między korzystaniem z mediów społecznościowych, a wyższym wskaźnikiem depresji, lęku i trudnościami w uczeniu się. Problemy te dotyczą głównie nastolatków.

Meta, TikTok ByteDance i YouTube Google'a mierzą się od dłuższego czasu z ogromną ilością pozwów złożonych w imieniu dzieci i szkół. Wszystkie one dotyczą uzależniającej sfery mediów społecznościowych. W lipcu Senat USA uchwalił aż dwa projekty ustaw, dotyczących bezpieczeństwa w sieci - Kids Online Safety Act i Teen's Online Privacy Protection Act. Wszystko po to, aby zmusić media społecznościowe do wzięcia odpowiedzialności za to, jak ich platformy wpływają na młodych użytkowników.

W ramach aktualizacji, użytkownicy Instagrama poniżej 18 roku życia, będą informowani o konieczności zamknięcia aplikacji po 60 minutach każdego dnia. Konta też będą miały domyślny tryb uśpienia, wyciszający na noc powiadomienia.

Konta dla nastolatków są już wprowadzane w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Wdrażanie tego projektu w krajach Unii Europejskiej będzie sfinalizowane najprawdopodobniej do końca stycznia.

Zobacz: Instagram zamiast dodawać, usuwa. Funkcja znika po siedmiu latach

Zobacz: Facebook gasi światło. Od 1 lipca znika jedna z funkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Egoitz Bengoetxea /Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com