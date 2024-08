Instagram zamiast dodawać, usuwa. Funkcja znika po siedmiu latach

Instagram ogłosił wielką aktualizację i poinformował o zniknięciu usługi, którą użytkownicy mogli się cieszyć od siedmiu lat. Wkrótce okraże się czy to, aby na pewno, dobra decyzja.

Meta ogłosiła wczoraj dużą aktualizację Instagrama. Jednak, zamiast dodać nowe funkcje, postanowiła usunąć jedną z nich. Jest to pokłosie tego, że firma zdecydowała się zamknąć swoją platformę Spark, która do tej pory pozwalała każdemu na samodzielne tworzenie filtrów AR. Do tej pory można było ich bez problemu używać w aparacie na Instagramie oraz Facebooku.

Filitry AR Instagrama znikają po 7 latach

Platforma Spark była niczym innym, jak odpowiedzią Mety na Snapchata, który udostępniał jako pierwszy swoim użytkownikom możliwość tworzenia tego typu filtrów. Meta, po siedmiu latach działania, postanowiła zamknąć Spark. Koniec działania platformy wyznaczyła na 14 stycznia 2025 roku.

Jesteśmy bardzo wdzięczni społeczności twórców, którzy byli częścią podróży Meta Spark. Kiedy siedem lat temu po raz pierwszy uruchomiliśmy tę platformę, doświadczenia przesycone AR były nowością dla większości konsumentów.

- oświadczyła Meta na swoim blogu.

Po zakończeniu działalności Spark (czyli z dniem 14 stycznia 2025), ani Instagram, ani Facebook nie będą już udostępniały filtrów AR. Jedynymi, które pozostaną w bibliotece filtrów, to będą te stworzone przez samą Metę. To z pewnością uszczupli katalog dostępnych filtrów. Aby zrekompensować te straty, Instagram wprowadził nowe czcionki, efekty oraz animacje do pisania tekstu na stories i w postach.

