Facebook gasi światło. Od 1 lipca znika jedna z funkcji

Facebook i Instagram do tej pory umożliwiały przeprowadzanie zbiórek charytatywnych. 1 lipca znikną one z tych platform społecznościowych. Co dalej z tego typu zbieraniem pieniędzy?

Popularne serwisy społecznościowe firmy Meta, czyli Facebook i Instagram, zrezygnowały z opcji przeprowadzania zbiórek charytatywnych organizacji pozarządowych. 1 lipca zniknie bezpowrotnie taka możliwość z obu platform.

Koniec zbiórek na Fb i Instagramie od 1 lipca

Niektórym będzie bardzo brakowało tej opcji, bowiem zbiórki do tej pory były skutecznym i bardzo chętnie używanym narzędziem do pozyskiwania funduszy na rozmaite cele. Można było zbierać dosłownie na wszystko. Począwszy od indywidualnych potrzeb medycznych, po wsparcie schronisk dla bezdomnych psiaków oraz różnych organizacji charytatywnych.

Co dalej z tego typu zbiórkami?

W praktyce oznacza to, że organizacje non-profit powinny teraz przenosić zbiórki na serwisy do tego stworzone, np. Pomagam.pl.

Serwisy takie jak Pomagam.pl oferują darmowe zbiórki dla organizacji porzarządowych i mają dla nich dedykowana ofertę. Jako Pomagam.pl od lat współpracujemy z tysiącami organizacji, które dzięki nam zbierają fundusze. Widzimy ogromną szansę w tej zmianie, która wielu organizacjom umożliwi poznanie naszej platformy i korzystanie z jej benefitów takich jak eksperckie wsparcie i szkolenia, kontakt z darczyńcami, możliwość prowadzenia akcji specjalnych na dedykowanej stronie, czy bezprowizyjna wypłata zebranych środków

- mówi Dobrosława Gogłoza, dyrektor zarządzająca Pomagam.pl.

Facebook i Instagram pozostaną platformami do komunikacji z darczyńcami i organizacje będą mogły jedynie reklamować tego typu akcje. Użytkownicy będą przekierowywani na zewnętrzne strony, gdzie dokonają wpłaty na wybraną zbiórkę. Meta chce nadal wspierać te aktywności, ale w nieco innej formie. Obecnie testuje przycisk "Przekaż datek" w postach, aby kierował darczyńców na odpowiednią stronę.

Instagram, który jest platformą bardziej wizualną, umożliwiał do tej pory użytkownikom dodawanie naklejki "Darowizna" w stories, co pozwalało przekazywać darowiznę bezpośrednio z relacji. To także się teraz zmieni.

Według nowych przepisów od 1 lipca 2024 nie będzie możliwe założenie zbiórki charytatywnej na obu platformach. Wprowadzane zmiany obejmują cały Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także Polskę. Facebook i Instagram będzie nadal promował zbiórki, ale przekierowywał już na platformy dedykowane.

