YouTube wprowadza nicki. Mają one pomagać w nawiązywaniu kontaktu

Google zapowiada wprowadzenie nicków do serwisu YouTube. Mają one pomóc w odnajdowaniu się oraz nawiązywaniu kontaktu.

Firma Google poinformowała, że w najbliższych tygodniach serwis YouTube wprowadzi nicki dla swoich użytkowników. Ich zadaniem jest pomoc społeczności w odnajdowaniu się oraz nawiązywaniu kontaktu. Nick będzie odnosił się tylko do kanału danego użytkownika i za jego pomocą inni będą mogli dodawać wzmianki o nim w komentarzach, postach na karcie Społeczność itp.

Nick w YouTube – co to jest?

Nick w YouTube to nowy sposób, w jaki ludzie mogą Cię odnaleźć i nawiązać z Tobą kontakt. W odróżnieniu od nazwy kanału nick jest unikalny dla każdego twórcy, co ułatwia wyróżnienie się w YouTube.

– informuje Google

Nowy nick użytkownika będzie stanowił część URL-a jego kanału. W większości przypadków spersonalizowany URL stanie się jego nickiem. Użytkownik będzie mógł korzystać z nicka do przekierowywania użytkowników na swój kanał, gdy są oni poza tą platformą.

Jeśli na przykład nick użytkownika to @user123, URL-em jego kanału będzie https://youtube.com/@user123. Istniejące do tej pory URL-e kanału nadal będą działać.

Gdy już wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do nicków, będą one widoczne w kilku miejscach w serwisie YouTube, w tym:

na karcie Shorts,

w wynikach wyszukiwania,

w komentarzach i wzmiankach.

W niektórych miejscach, na przykład na stronie kanału użytkownika YouTube, nick będzie wyświetlać się obok nazwy kanału. W przyszłości nicki mają być widoczne w wielu innych sekcjach YouTube.

Co trzeba zrobić?

W nadchodzących tygodniach Google stopniowo będzie udostępniać wszystkim kanałom na YouTube możliwość wybrania nicka. Gdy nadejdzie kolej danego użytkownika, otrzyma on wiadomość e-mail oraz powiadomienie w YouTube Studio. W większości przypadków, jeśli ma on już spersonalizowany adres URL kanału, stanie się on zarezerwowanym nickiem kanału. Jeżeli użytkownik zechce wybrać inny nick niż ten zarezerwowany, będzie mógł go zmienić. Jeśli ktoś nie ma jeszcze spersonalizowanego adresu URL, również będzie miał możliwość wyboru nicka dla kanału.

Jeżeli użytkownik nie wybierze nicka dla swojego kanału w serwisie YouTube, zostanie on automatycznie przypisany po 14 listopada 2022 roku. Nick będzie można jednak zmienić w YouTube Studio.

