iOS 16.0.3 wydany. Apple usuwa kolejne błędy

Firma Apple wydała kolejną aktualizację swojego najnowszego oprogramowania do iPhone'ów. iOS 16.0.3 likwiduje cztery irytujące użytkowników problemy.

Niemal dokładnie miesiąc temu firma Apple udostępniła finalną wersję systemu iOS 16. Jak to zwykle bywa z nowościami, nie obyło się w nim bez mniejszych lub większych problemów, na które uskarżali się użytkownicy iPhone'ów, w tym przede wszystkim tych najnowszych: iPhone'a 14, iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max (iPhone 14 Plus wszedł do sprzedaży znacznie później).

Właśnie została wydana trzecia aktualizacja mobilnego oprogramowania firmy Apple. iOS 16.0.3 zawiera poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń iPhone'ów. Gigant z Cupertino w oficjalnym komunikacie wymienia cztery problemy, które eliminuje najnowszy update:

połączenia przychodzące i powiadomienia aplikacji mogły być dostarczane z opóźnieniem lub niedostarczane w ogóle na iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max,

głośność mikrofonu mogła być zbyt niska w trakcie połączeń telefonicznych przez CarPlay na smartfonach z serii iPhone 14,

uruchamianie aplikacji Aparat lub przełączanie między jej trybami mogło być zbyt wolne na iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max,

aplikacja Poczta mogła ulegać awarii po uruchomieniu w przypadku odebrania błędnie sformowanej wiadomości email.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple