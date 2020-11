Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 110 zł

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne listopadowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać zupełnie za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, podaną Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Cytus II

Normalna cena: 8,89 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (brak daty końca promocji)

Cytus II to druga część bardzo interesującej gry muzycznej, utrzymanej w estetyce anime i cyberpunkowych klimatach. Ludzie znaleźli sposób, by synchronizować „real” z internetem a w Sieci żyje DJ-legenda, którego muzyka porywa tłumy. Rozgrywka odbywa się w rytm ponad 100 utworów, skomponowanych w Azji, Europie i USA. Gracze konkurują na ponad 300 listach przebojów, więc nawet początkujący znajdą tu coś dla siebie.

VX Video Editor Pro

Normalna cena: 20,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 24 listopada)

VX Video Editor Pro to prosty w obsłudze edytor filmów, w którym można łatwo przygotować film lub animowany obrazek GIF. Aplikacja pozwala kadrować film, obrócić obraz, zmienić tempo odtwarzania i odtwarzać film od tyłu, a także łączyć kilka klipów w jeden film. Nie zabrakło możliwości kompresowania filmów, w tym zapisywania ich jako GIF oraz tworzenia filmów z obrazów. VX Video Editor ma też narzędzia do manipulowania ścieżką dźwiękową.

Sound Sampler

Normalna cena: 6,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 24 listopada)

Sound Sampler to klasyczny soundbord, który odtwarza dźwięk po dotknięciu przycisku. Dźwięki można ułożyć samodzielnie, przypisując media do przycisków, co czyni tę aplikację bardzo elastyczną. Dzięki temu można przygotować własne soundboardy na różne okazje.

Aplikacja ma sporo dodatkowych opcji, jak indywidualne ustawienia głośności dla mediów, możliwość przycinania dźwięku, zmiany wysokości (pitch), balans, szybkość, narastanie, ping-pong, pętla i tym podobne.

Legend of the Cartoon

Normalna cena: 11,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 25 listopada)

Legend of the Cartoon to gra, w której musisz zebrać jak największą drużynę bohaterów, by obronić swoją pozycję i przypuścić atak na potężnych przeciwników. Nowych bohaterów możesz zdobyć dzięki monetom zebranym w walce. Wszyscy zamieszkają w wyjątkowym mieście, które gracz może sam udekorować. Ponadto w różnych wydarzeniach w grze można zdobyć przedmioty, które ulepszą indywidualnych bohaterów. To wszystko zostało ubrane w zupełnie nieprzystającą do klimatu gry, nieco niezdarną oprawę graficzną.

ShapeOmnioes

Normalna cena: 6,49 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 23 listopada)

ShapeOmnioes to gra dla miłośników układanek typu Tangram, Pentomino i innych abstrakcyjnych układanek. Nie ma tu limitów czasowych, punktów ani reklam. Jest tylko relaksująca muzyka i łagodne palety barw. Gra zawiera niemal 400 plansz o rosnącym poziomie trudności.

W grze chodzi o to, by wykorzystując dostępne klocki wypełnić cały kształt. Jedno dotknięcie klocka go obróci, dwa szybkie zrobią lustrzane odbicie.

Memorize: Learn Chinese Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 23 listopada)



Memorize to aplikacja do nauki chińskich słówek, wykorzystująca klasyczne fiszki. Dzięki Memorize możesz opanować ponad 9 tysięcy przydatnych słów i zwrotów, o ile znasz je już po angielsku. Słownictwo zawarte w aplikacji pomoże przygotować się do testów znajomości języka (HSK, TSC i BCT), choć oczywiście nauka może zacząć się od kompletnych podstaw. Aplikacja nie uczy pisania znaków Hanzi.

Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy i potrzeby utrwalenia oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Można z niej skorzystać również, by sprawdzić znaczenie słówek dzięki dostępnej wyszukiwarce.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 30

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 29

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 28

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 27

Spelling Pro! (Premium)

Normalna cena: 9,39 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 18 listopada)

Spelling Pro! to gra słowna, wymagająca dobrej znajomości pisowni angielskich słów, przez co może posłużyć jako pomoc w nauce języka obcego. W grze dostępne są trzy typy rozgrywki: treningowy i dwa wyzwania (8 rund lub limit 120 sekund), przy czym w wyzwaniach można zmierzyć się z ludźmi z całego świata i wspinać się w międzynarodowym rankingu. Gra jest odpowiednia dla osób w każdym wieku.

Broken Words PRO

Normalna cena: 9,19 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 18 listopada)

Druga gra słowna w dzisiejszym przeglądzie to Broken Words PRO. Tu zadaniem gracza jest układanie słów z pojedynczych liter lub sylab. Słowa są losowane z ogromnej puli, więc nie ma szans, by rozegrać dwie identyczne partie. Podobnie jak w poprzedniej grze, tu również mamy do wyboru trzy tryby – czasowy, 10 rund albo ćwiczenia bez ograniczeń.

Hidden Word Brain Excerise PRO

Normalna cena: 9,19 zł. Ściągnij za darmo z Google Play (do 18 listopada)

Hidden Word Brain Excerise PRO to gra słowna, która polega na odgadywaniu słów w języku angielskim, które są częściowo zasłonięte. Podobnie jak dwie poprzednie aplikacje, można jej używać jako pomocy w nauce języka na niemal każdym poziomie. W grze można zmierzyć się z graczami z innych krajów, ale do grania nie jest potrzebne połączenie z internetem. Gra dostarcza trzy tryby zgadywanki: czasowy, zrelaksowany i ćwiczenia.

Zobacz: 3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 6

Zobacz: 3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 5

Zobacz: 3 dobre gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 4

Zobacz: 3 gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 3

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.