Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 130 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można w sumie niemal 140 zł. Zebraliśmy interesujące gry i aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Supe Soccer Champs

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Super Soccer Champs to taka mała FIFA z nieźle rozwiązanym sterowaniem na ekranie. Celem jest oczywiście wygrać jak najwięcej meczów piłki nożnej. Jest tu element zarządzania drużyną. Menedżer musi zebrać jak najlepszy skład i dbać o kondycję wszystkich graczy. Dobry menedżer może otrzymać propozycję zmiany klubu, którym zarządza. Poza tym oczywiście trzeba rozgrywać mecze i tu ciekawostka – są do wyboru trzy tempa rozgrywki oraz długość meczu.

Memo Box - Criptex Memory game

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memo Box to gra polegająca na otwieraniu fantastycznych zamków i kłódek, które można oglądać w trzech wymiarach. By przejść przez kolejne poziomy, trzeba zapamiętywać coraz trudniejsze kody i sekwencje czynności. Poza tym gra ma spokojną oprawę audiowizualną, co służy treningowi pamięci i skupienia.

Rogue Hearts

Normalna cena: 4,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Rogue Hearts to współczesna interpretacja turowej gry typu dungeon crawler, należąca do gatunku SRPG – gier łączących odgrywanie roli i strategię. Gra polega na eksplorowaniu coraz niższych poziomów lochów pełnych skarbów i potworów. Lochy są oczywiście generowane losowo – w grach tego gatunku inaczej być nie może.

Glidey - Minimal Puzzle Game

Normalna cena: 4,49 zł. Ściągnij ją za darmo z Google Play

Gildey to interesująca, minimalistyczna gra logiczna. Kulka musi dotrzeć do końca poziomu, a do tego trzeba obracać palcami odpowiednie elementy skomplikowanych mechanizmów. To wcale nie jest łatwe zadanie, bo toru nie możesz zmienić, gdy kulka rozpocznie swój ruch.

Digital Dashboard GPS Pro

Normalna cena: 3,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Digital Dashboard GPS Pro to narzędzie do kontrolowania wskazań GPS i rejestrowania trasy. Znalazł się tu osobny tryb dla wycieczek rowerowych i dla tras samochodowych. Aplikacja pokazuje prędkość chwilową, maksymalną i średnią, wysokość, kierunek i bieżące współczesne, można też oglądać trasę na mapie i zmienić wygląd aplikacji. Zapisaną ścieżkę można oczywiście obejrzeć w innych narzędziach – będzie dostępna jako standardowy plik GPX.

Cytus II

Normalna cena: 8,89 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Cytus II to druga część bardzo interesującej gry muzycznej, utrzymanej w estetyce anime i cyberpunkowych klimatach. Ludzie znaleźli sposób, by synchronizować „real” z internetem a w Sieci żyje DJ-legenda, którego muzyka porywa tłumy. Rozgrywka odbywa się w rytm ponad 100 utworów, skomponowanych w Azji, Europie i USA. Gracze konkurują na ponad 300 listach przebojów, więc nawet początkujący znajdą tu coś dla siebie.

Memorize: Learn GRE Vocabulary with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

GRE czyli Graduate Record Examinations to standardowy test znajomości językowy, którego zdanie jest wymagane przed podjęciem pracy lub studiów w wielu krajach anglojęzycznych i na uczelniach wykładających w języku angielskim. Jeśli chcesz podnieść swoje szanse na zdanie egzaminu GRE lub GMAT, przyda Ci się aplikacja Memorize: Learn GRE Vocabulary with Flashcards. Zawiera ona fiszki przygotowane przez specjalistów, dobierane na podstawie Twoich wcześniejszych wyników przez sztuczną inteligencję. Jest tu w sumie ponad 4 tysiące słów (baza wciąż rośnie), razem z zapisem fonetycznym i nagraniem głosowym.

Memorize: Learn Italian Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Jeszcze raz to samo, ale tym razem z ponad 5 tysiącami przydatnych słów w języku włoskim: Memorize: Learn Italian Words with Flashcards. Z jej pomocą poznasz słownictwo wymagane do zdania testu CILS, a także poznasz zwroty, które przydadzą się w pracy i na wakacjach.

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo możesz ją pobrać z Google Play

BabyBook Journal to zaawansowany dziennik dla świeżo upieczonych rodziców. Można w nim uzupełniać aktywność i nastroje noworodka, pory karmienia, przewijania, szczepienia i wszystkie istotne dla zdrowia aspekty życia dziecka. Te dane mogą się przydać przy rozpoznawaniu schematów zachowań, a także mogą pomóc przy diagnozowaniu chorób bobasa. Aplikacja ma formę kalendarza, w którym można uzupełniać istotne dane. Ponadto może eksportować dane do innych programów w formacie CSV.

Milky launcher Pro

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Milky Launcher Pro to estetyczny, prosty launcher dla telefonów z Androidem 5.0 i nowszymi. Nie ma tu reklam, jest za to 15 stylów kolorystycznych do wyboru i sporo fontów. Wygląd aplikacji także można zmienić, dobierając dla nich responsywne ikony oraz wygodny rozmiar siatki. Co ciekawe, widżet wyszukiwarki nie jest ograniczony do Google. Można tu podłączyć dowolną aplikację z wyszukiwarką, łącznie ze Spotify. Podobnie jak na wielu innych launcherach, tu również jest ekran poświęcony najnowszym wiadomościom.

