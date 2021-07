Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy lipiec 2021

Jaki jest najlepszy komputer w cenie x złotych? – to często zadawane pytanie wśród osób, które planują zakup zestawu PC do gier, pracy czy nauki. Chociaż ceny nadal dalekie są od idealnych, to nie przestajemy polecać konkretnych konfiguracji w różnych przedziałach cenowych. Oto nasze propozycja na lipiec 2021 roku.

Karty graficzne? Jest lepiej, ale nadal źle

Sytuacja na rynku kart graficznych, chociaż zaczęła się poprawiać w ostatnich tygodniach, nadal jest marna. Ceny co prawda spadły nawet o kilkadziesiąt procent, ale nadal karty RTX 3070 kosztują 5000-6000 zł, zamiast 2500-3000 zł. Stale mówimy więc o co najmniej 100-procentowej przebitce, więc kupno GPU nie ma w tym momencie żadnego sensu.

Dlatego też konsekwentnie zachowujemy dotychczasowy model, w którym polecamy wszystkie podzespoły w danym przedziale cenowym, poza właśnie kartą graficzną. Dopisujemy jedynie, jaki model powinien znajdować się w danym zestawie, gdyby ceny były normalne.

Zobacz: Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC – test mocnej karty graficznej

Jeśli nie możecie czekać z zakupem i komputer chcecie złożyć już teraz, to jedyną możliwością jest kupienie słabszego modelu w tej samej cenie, np. RTX 3060, które są w tym momencie dostępne w cenie około 2800-3500 zł, zamiast wspominanego RTX-a 3070. Wydajność będzie mniejsza, ale przynajmniej komputer w końcu trafi pod biurko i da się grać w komfortowych warunkach.

Jednak nie da się ukryć, że najlepiej byłoby po prostu poczekać jeszcze te 2-3 miesiące. Trudno dokładnie przewidzieć, co się stanie w najbliższych tygodniach, ale jest spora szansa, że ceny kart graficznych polecą jeszcze w dół i może nadal nie będą takie, jakie być powinny, to da się zaoszczędzić kilkaset złotych lub po prostu kupić wydajniejszy model.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Poza tym w zestawach nie zmienia się wiele. Priorytetem jest wydajność w grach, więc największy nacisk kładziemy na procesory, karty graficzne oraz pamięci RAM. Jednocześnie całkowicie rezygnujemy z dysków HDD, bo te są dzisiaj już praktycznie nieopłacalne. Jedyne, sensowne zastosowanie, to trzymanie dużych ilości danych w postaci zdjęć, filmów i dokumentów. Instalowanie gier lub programów na tradycyjnych dyskach talerzowych jest dzisiaj nieopłacalne. Oczywiście SSD są zauważalnie droższe, ale różnica jest już na tyle mała, że tylko dyski półprzewodnikowe zamieściliśmy w polecanych przez nas zestawach.

W większości przypadków nie polecamy też konkretnych obudów oraz systemów chłodzenia w każdym zestawie (o ile nie jest to wymagane), ponieważ ich wybór w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji. Polecane modele znajdziecie na ostatniej stronie, więc każdy powinien wybrać coś odpowiedniego do swojego komputera. To też pierwszy miesiąc, kiedy w większości zestawów z procesorami Intela proponujemy jednostki 11. generacji. Głównie z powodu dostępności, ale też coraz lepszych cen.

Zobacz: Ceny kart graficznych lecą na łeb na szyję. Możemy dziękować Chinom

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (LuiN), Adobe Stock, materiały prasowe