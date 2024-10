Google ma nową konkurencję. ChatGPT odpala swoją wyszukiwarkę

ChatGPT wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie wyszukiwania informacji online. Google ma się czego bać.

ChatGPT wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie wyszukiwania w sieci, oferując szybkie i aktualne odpowiedzi z linkami do odpowiednich źródeł internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać informacje, które wcześniej wymagałyby korzystania z wyszukiwarki. Nowa funkcjonalność łączy zalety interfejsu w języku naturalnym z wartością aktualnych wyników sportowych, wiadomości, notowań giełdowych i innych informacji. ChatGPT automatycznie wybiera, kiedy przeszukiwać sieć na podstawie zadanych pytań, ale użytkownicy mogą również ręcznie wybrać tę opcję, klikając ikonę wyszukiwania.

Wyszukiwanie będzie dostępne na stronie chatgpt.com, a także w aplikacjach na komputery i urządzenia mobilne. Wszyscy użytkownicy ChatGPT Plus i Team, a także osoby z listy oczekujących na SearchGPT, mają dostęp już dziś (31.października 2024 roku). Użytkownicy Enterprise i Edu otrzymają dostęp w ciągu najbliższych kilku tygodni, a dla wszystkich darmowych użytkowników funkcja ta zostanie udostępniona w nadchodzących miesiącach.

Zaprojektowane, aby dostarczać lepsze odpowiedzi

Uzyskanie użytecznych odpowiedzi w sieci często wymaga wielu wyszukiwań i przeszukiwania linków w poszukiwaniu jakościowych źródeł i odpowiednich informacji. Teraz ChatGPT może dostarczyć lepsze odpowiedzi: wystarczy zadać pytanie w bardziej naturalny, konwersacyjny sposób, a ChatGPT może odpowiedzieć, korzystając z informacji z sieci. Dzięki pytaniom uzupełniającym, ChatGPT uwzględni pełny kontekst rozmowy, co ma skutkować dostarczeniem jeszcze lepszej odpowiedzi.

OpenAI współpracuje również z dostawcami wiadomości i danych. Ma to na celu dodanie aktualnych informacji i nowych wizualizacji dla takich kategorii, jak pogoda, giełda, sport, wiadomości czy mapy.

Bezpośrednie źródła

Rozmowy z ChatGPT zawierają teraz linki do źródeł, takich jak artykuły prasowe i posty na blogach. Daje to użytkownikom możliwość dalszego zgłębiania tematu. Kliknięcie przycisku "Źródła" poniżej odpowiedzi otwiera panel boczny z odniesieniami.

ChatGPT łączy ludzi z oryginalnymi, wysokiej jakości treściami z sieci i sprawia, że stają się one częścią ich rozmów. Integrując wyszukiwanie z interfejsem czatu, użytkownicy mogą korzystać z informacji w nowy sposób, z kolei właściciele treści zyskują nowe możliwości dotarcia do szerszej publiczności. Firma OpenAI wyraża nadzieję, że pomoże użytkownikom odkrywać wydawców i strony internetowe, jednocześnie oferując większy wybór w wyszukiwaniu.

Jak to działa i co dalej?

Model wyszukiwania to dopracowana wersja GPT-4o, przeszkolona przy użyciu nowatorskich technik generowania danych syntetycznych, w tym destylacji wyników z OpenAI o1-preview. Wyszukiwarka ChatGPT korzysta z dostawców wyszukiwania stron trzecich, a także z treści dostarczanych bezpośrednio przez partnerów firmy OpenAI.

Dzięki opiniom z prototypu SearchGPT, firma OpenAI przeniosła najlepsze elementy tego rozwiązania do ChatGPT. W planach są dalsze ulepszanie wyszukiwania, szczególnie w takich obszarach, jak zakupy czy podróże, a także wykorzystanie możliwości rozumowania serii OpenAI o1 do głębszych badań. OpenAI planuje również wprowadzić w przyszłości swoje nowe doświadczenie wyszukiwania do darmowych i niezalogowanych użytkowników.

