Korzystasz z ChatGPT? Ta zmiana Cię ucieszy

Przypuszczam, że większości czytelników ChatGPT kojarzy się wyłącznie z jego podstawową funkcją, jaką jest generowanie tekstu - dowolnego tekstu. Konkurencja w postaci Microsoft Copilot i Google Gemini pozwala jednak na nieco więcej, w tym na generowanie z pomocą swoich chatbotów obrazów. OpenAI ze swoim flagowym produktem nie mogło zostać w tyle i udostępniło analogiczne narzędzie także swoim użytkownikom.

Osoby korzystające z płatnej wersji ChatGPT już w zeszłym roku mogli generować z pomocą chatbota obrazy. Wykorzystywany był w tym celu model DALL-E 3. Teraz funkcja ta została rozszerzona także na darmowych użytkowników.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.



Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I