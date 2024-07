ChatGPT bardziej ludzki od człowieka? Naukowcy właśnie nad tym pracują

Sieci neuronowe to niezaprzeczalnie bardzo pożyteczne rozwiązania, które pomagają nam rozwiązać wiele problemów. Jednak niektórzy naukowcy postanowili uczynić je bardziej “ludzkimi”. Pytanie czy słusznie?

35 000 – to liczba decyzji, które musimy podejmować każdego dnia. Od momentu gdy uznajemy, że czas wstać po położenie się w łóżku każdy nawet najdrobniejszy moment naszego życia jak mycie zębów czy rzucane innym spojrzenia oraz rozmowy. Co ciekawe, ta sama osoba jest w stanie podjąć różne decyzje w pozornie tej samej sytuacji. Sieci neuronowe do tej pory nie miały tej cechy, ale są naukowcy, którzy chcą to zmienić.

Intencje są dobre...

Zespół z Dobromir Rahnev's lab w Georgia Institute of Technology pracuje właśnie nad siecią zdolną do podejmowania “ludzkich” decyzji. Różnica polega między innymi na informowaniu o pewności wobec konkretnego wyboru – sieci neuronowe tego nie robią. Jaki jest tego skutek? W przypadku chociażby dużych modeli językowych, takich jak chociażby ChatGPT, pojawia się zjawisko nieświadomego fałszu. W przypadku braku właściwej odpowiedzi w wielu przypadkach możemy otrzymać przynajmniej częściowo fałszywą informację, choć nie mamy o tym żadnego pojęcia bez wiedzy koniecznej do jej weryfikacji. Ludzi raczej przyznają się do braku wiedzy, no chyba, że akurat to egzamin na studiach, gdzie kandydat będzie raczej zaparcie tworzyć ogólną fikcję.

Zastosowane przez zespół rozwiązanie ma rozwiązać ten problem w przypadku modeli językowych. Aby to osiągnąć badacze wykorzystali odręczne cyfry ze zbioru danych o nazwie MNIST. Następnie sieci miały za zadanie odszyfrowanie każdej z liczby, wokół których dodano szum, by utrudnić rozpoznanie. Całość miała podejmować decyzję dopiero po zebraniu odpowiedniej pewności wobec odpowiedzi. Kolejny eksperyment natomiast łączył ten mechanizm z określonym czasem na podjęcie decyzji. Jak wskazuje ScienceDaily, ostatnim elementem układanki było porównanie tych wyników z tymi wykonanymi przez prawdziwych ludzi. Po wytrenowaniu sieci wyniki okazały się bardzo podobne.

Naukowcy zapowiadają kolejne testy, tym razem na bardziej zróżnicowanych zestawach danych, co ma pokazać potencjał tego rozwiązania. Kolejne testy, rozwój oraz rozpowszechnienie się tego typu rozwiązań ma zdaniem badaczy docelowo pomóc odciążyć ludzi z podejmowaniem decyzji. Oczywiście niosąc za sobą jednocześnie masę pytań od świadomości takich sieci po ich wykorzystanie w celu całkowitego wykluczenia decyzyjności człowieka. Oczywiście dla większego dobra, tylko ze słusznymi intencjami.

