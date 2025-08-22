Grok znów nabroił. Wszystko wpadło do wyszukiwarki Google

To już nie pierwsza taka historia, kiedy Grok staje się kontrowersyjny. Tym razem jednak nie o polityczną niepoprawność chodzi. Wszyscy ci, którzy rozmawiali z chatbotem opartym na sztucznej inteligencji (AI) Elona Muska mogą być zaniepokojeni. W momencie kiedy użytkownicy Groka naciskają przycisk, aby udostępnić transkrypcję swojej rozmowy, tworzą się unikalne linki, które potem można odnaleźć w wyszukiwarce.

Ten jeden przycisk okazał się źródłem problemów

Przycisk nie tylko udostępnia rozmowę docelowemu odbiorcy, ale umożliwia przeszukiwanie rozmów online. Już w sam czwartek, wyszukiwarka Google zaindeksowała prawie 300 000 konwersacji Grok.

Jeden z ekspertów nazwał to "postępującą katastrofą prywatności". Póki co, Grok jeszcze nie skomentował tej sytuacji.

Chatboty ze sztuczną inteligencją to katastrofa pod względem prywatności. - takiego zdania jest prof. Luc Rocher, z uniwersytetu w Oxfordzie.

O pojawieniu się czatów Grok w wynikach wyszukiwania jako pierwszy poinformował branżowy magazyn technologiczny Forbes, który naliczył 370 tysięcy tego typu konwersacji, które można było znaleźć w Google.