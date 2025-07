Według doniesień serwisu The Verge, Grok dostał instrukcje mówiące, że większość mediów na świecie nie podaje w pełni prawdziwych informacji przez co Grok ma częściej podawać obiektywne opinie na temat bieżących wydarzeń, nawet jeśli te będą mocno politycznie niepoprawne.

Musk ogłosił aktualizację algorytmu swojego narzędzia AI w ostatni piątek, mówiąc, że dojdzie do niej w ciągu najbliższych kilku dni. W niedzielę informacje o aktualizacji przekazało już xAI, czyli firma odpowiedzialna za działanie Groka. Wśród standardowych aktualizacji technicznych znalazło się w niej kilka bardziej kontrowersyjnych wytycznych.

Odpowiedź nie powinna unikać wniosków, które mogą być politycznie niepoprawne, o ile będą one dobrze uargumentowane.

Co ciekawe, sam Grok w ostatnich dniach krytykował często w swoich odpowiedziach samego Elona Muska. W jednym z wpisów sugerował, między innymi, że amerykański miliarder jest częściowo odpowiedzialny za ofiary powodzi w Texasie, sugerując, że to cięcia finansowe dokonane przez Muska wraz z prezydentem Donaldem Trumpem sprawiły, że służby nie miały odpowiednich zasobów by przewidzieć tak duże opady i im w porę przeciwdziałać.