Mapy Google poprawiają coś, co nas doprowadzało do szewskiej pasji

Mapy Google to aplikacja z której wyjątkowo chętnie korzysta większość z nas. Teraz narzędzie lokalizacyjne Google przyda nam się nie tylko do wyznaczania trasy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:34
Mapy mogą dużo więcej niż samo wyznaczanie trasy

Dzięki Mapom możemy wyszukać konkretne miejsce, wyznaczyć optymalne trasy, a także sprawdzić, gdzie byliśmy ostatnio. Problem w tym, że historia wizyt nie była łatwa do odnalezienia. I to właśnie się wkrótce poprawi. Udogodnienie trafi w pierwszej kolejności do użytkowników Androida. Google wprowadza aktualizację, która znacznie uprości dostęp do naszych ostatnich podróży. 

Twoje ostatnie miejsca w Mapach Google

Dzięki najnowszej aktualizacji, w aplikacji Mapy Google pojawiła się sekcja "Twoje ostatnie miejsca". Znajduje się ona tuż nad "Twoimi listami" i w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie ostatnio odwiedzone lokalizacje. 

Tuż nad listą znajdziemy karuzelę filtrów, w której czekają na nas aż cztery opcje: Obszar, Kategoria, Zapisane i Historia Map. I na przykład, jeśli klikniemy w Kategorię, to naszym oczom ukażą się filtry takie, jak Jedzenie, Kultura, Atrakcje i Hotele. 

Każdy wpis dotyczący lokalizacji został wyposażony w zakładkę Menu z trzema kropkami. Zakładka ta pozwala szybko zapisać lokalizację na listach, podczas gdy menu oferuje dodatkowe opcje, takie jak udostępnianie, szczegóły lub usunięcie danej rzeczy z historii. 

Różnica między niedawnymi miejscami, a osią czasu polega na tym, że dzięki nowej aktualizacji informacje są dużo łatwiejsze w zlokalizowaniu i łatwiej możemy uzyskać do nich dostęp. 

Funkcja nie jest jeszcze szeroko dostępna, ale możemy być pewni, że wkrótce Google udostępni ją wszystkim. 

