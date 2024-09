Duszpasterska rewolucja w Poznaniu. Na ambonie nie ksiądz, lecz ChatGPT

Poznański proboszcz stara się przyciągnąć wiernych na nowe sposoby. Niedawno uzbierał sporą sumę pieniędzy na portalu zrzutka.pl i wprowadził rozwiązanie, które może rozpocząć technologiczną rewolucję w duszpasterstwie, o czym informuje Gazeta Wyborcza.

Pierwsza Nano Kaplica w Polsce

39-letni ksiądz Radek Rakowski, proboszcz z Poznania, zorganizował sobie salę duszpasterską w lokalu usługowym na parterze w jednym z bloków. Ks. Rakowski zamierza tam uruchomić Nano Kaplicę dostępną 24 godziny na dobę dla każdego, jak dowiadujemy się z poznańskiego wydania Gazety Wyborczej.

Proboszcz zainspirował się Car Sharingiem i Nano Żabką, która jest sklepem bezobsługowym także działającym całodobowo. Jego kaplica działałby docelowo również w takim trybie i pozwoliłaby wiernym pomodlić się w dowolnej chwili, a nie tylko wtedy gdy trwają nabożeństwa lub msza święta. Oprócz tego jest to miejsce na spotkania, rozmowy i wspólne picie kawy.

Wejście jest kontrolowane przez system Fibaro, a więc wierni muszą zainstalować powiązaną aplikację, założyć konto podając dane osobowe i później zweryfikować się przy wejściu, a następnie smart zamek odblokuje nam drzwi. Cały system był wykonany wraz z firmą zajmującą się rozwiązaniami inteligentnych domów.

Wchodzimy a tu ChatGPT

"Mózgiem" kaplicy jest specjalnie wytrenowany model ChatGPT, którego wdrażanie zajęło cały rok - w ambonie znajduje się stanowisko z ekranem i dwiema myszkami (jedną do startu systemu, a drugą do obsługi chatbota). Asystent pomagać on w poruszaniu się po Nano Kaplicy, podpowie, jak zrobić kawy, ale i można poruszyć z nim kwestie wiary, poprosić aby czytał Biblię czy dane modlitwy. Docelowo wg księdza Rakowskiego to rozwiązanie ma zastąpić tablice ogłoszeń parafialnych lub plakaty. Model językowy ma swoje ograniczenia, ale podobno Rakowski zadbał o specjalny algorytm, który sprawia, że GPT przyzna się, jeśli czegoś nie wie i pokieruje użytkownika do proboszcza.

Ponadto ta instancja ChatGPT w Nano Kaplicy jest specjalnie wytrenowana by nie piętrzyć konfliktów odnośnie budzących podziały tematów, w tym polityki i ideologii oraz używa budującego języka i unika osądów.

Poznański proboszcz jest pełen entuzjazmu, nie widzi niebezpieczeństw, ani przeszkód w używaniu ChataGPT jako asystenta duszpasterskiego, choć na przykład nie może on udzielać sakramentu spowiedzi. Kaplica jest bezobsługowa i pozbawiona ochrony, choć jest monitoring - w ten sposób kapłan chce aby miejsce było budowane przez wiarę i wzajemne zaufanie.

Rakowski podkreśla, że polskie parafie muszą być otwarte na nowe technologie.

Źródło zdjęć: Lagui / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gazeta Wyborcza, opr. wł.