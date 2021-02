Google wzmacnia bezpieczeństwo Androida i ogłasza 4 inne nowości

Google przedstawia najnowsze aktualizacje mające sprawić, że korzystanie z telefonu z Androidem będzie dla każdego bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Password Checkup zadba o bezpieczeństwo kont

W systemie Android można zapisywać swoje hasła na koncie Google, dzięki czemu logowanie się do aplikacji i usług za pomocą autouzupełniania jest łatwe i szybkie. Dane logowania to jedna z pierwszych linii obrony przed intruzami, dlatego teraz Google zintegrował Password Checkup na urządzeniach z Androidem 9 lub nowszym. Funkcja ta pozwala dowiedzieć się, czy użyte hasło zostało wcześniej ujawnione i co możecie zrobić w przypadku gdy taka sytuacja zaistniała.

Po wprowadzeniu hasło do aplikacji na telefonie przy użyciu funkcji Autouzupełnianie, zostanie ono porównane z listą znanych haseł, które zostały przejęte - tych, które zostały już potencjalnie skradzione i opublikowane w sieci. Jeśli okaże się, że użyte dane logowania znajdują się na jednej z takich list, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie i poprowadzony przez proces sprawdzania oraz zmiany hasła.

Harmonogram w Wiadomościach: napisz teraz, wyślij później

Ponad pół miliarda ludzi na całym świecie korzysta z Wiadomości Google, aby łatwo łączyć się z rodziną, przyjaciółmi i innymi osobami. W celu ulepszenia tej komunikacji, Google wprowadza harmonogram wysyłania wiadomości dla telefonów z systemem Android 7 i nowszym.

Dzięki harmonogramowi wysyłania wiadomość można napisać w wygodnym dla siebie momencie i zaplanować jej wysłanie później. Wystarczy napisać wiadomość jak zwykle, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk wysyłania. Uzyskamy w ten sposób możliwość wyboru daty i godziny dostarczenia wiadomości. Przed skorzystaniem z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację Wiadomości.

TalkBack zwalnia z konieczności patrzenia na ekran

Dla osób, które mają problemy z dostrzeżeniem ekranu, dostępna jest nowa wersja TalkBack, czytnika ekranu na Androida. Dzięki możliwości obsługiwania komend głosowych i gestów TalkBack sprawia, że Android jest jeszcze bardziej przystępny i umożliwia pełne korzystanie z telefonu bez konieczności patrzenia na ekran. Pracując nad nową wersją TalkBack, Google ściśle współpracował ze społecznościami osób niewidomych i słabowidzących, aby uwzględnić najbardziej popularne funkcje, w tym: bardziej intuicyjne gesty, ujednolicone menu, nowe menu sterowania czytaniem i nie tylko.

Asystent Google: zróbcie więcej bez używania rąk

Asystent Google pozwala na przykład używać komend głosowych do wykonywania połączeń, ustawiania pomiaru czasu lub alarmów oraz odtwarzania muzyki. Jego najnowsze aktualizacje ułatwiają wykonywanie różnych czynności na telefonie bez konieczności przebywania w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Dzięki nowym, łatwym do odczytania kartom, Asystent powinien działać teraz lepiej nawet gdy telefon jest zablokowany lub znajduje się po drugiej stronie pokoju. Wystarczy powiedzieć „Hej Google, ustaw alarm” lub „Hej Google, odtwarzaj muzykę pop w Spotify”. Aby w pełni wykorzystać Asystenta, gdy telefon jest zablokowany, włączcie Osobiste wyniki na ekranie blokady w ustawieniach Asystenta i powiedzcie „Hej Google”, aby wysyłać wiadomości tekstowe i wykonywać połączenia.

Tryb ciemny w Mapach Google

W dzisiejszych czasach wszyscy odczuwamy lekkie zmęczenie ekranami. Dzięki trybowi nocnemu w Mapach Google, który wkrótce zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom Androida na całym świecie, będzie można dać swoim oczom odpocząć i wydłużyć czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu baterii. Gdy otrzymamy tę funkcję, wystarczy przejść do Ustawień i w sekcji Motyw wybrać opcję „Zawsze w ciemnym motywie”, aby zmniejszyć oświetlenie ekranu podczas nawigacji, odkrywania lub załatwiania spraw w Mapach.

Źródło tekstu: Google