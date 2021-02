Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 100 zł

Przygotowaliśmy kolejne, już prawie wiosenne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Isometric Squares - puzzle ²

Normalna cena: 6,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 lutego)

Isometric Squares - puzzle ² to polska łamigłówka, rozwijająca wyobraźnię przestrzenną. Polega na układaniu prostokątów. Można to robić w widoku 2D, który będzie odpowiedni dla początkujących lub dla dzieci, albo w widoku izometrycznym, który pokazuje strukturę w dość nietypowy sposób. W grze jest 5 poziomów trudności, w sumie składają się one na ponad 150 wyzwań. Nie ma tu żadnych reklam, dodatków ani mikropłatności za podpowiedzi.

My English Grammar Test: Past Tenses PRO

Normalna cena: 9,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 24 lutego)

Zaczynamy od nauki angielskiego – na to nigdy nie jest za późno. Aplikacja My English Grammar Test: Past Tenses PRO służy do testowania i poprawiania znajomości gramatyki języka angielskiego, a konkretnie używania czasu przeszłego. Proces nauczania został ubrany w postać prostej gry. Można zagrać w trybie ćwiczeń, na czas lub w 15-rundową grę rankingową i porównać wyniki z użytkownikami z całego świata.

My English Grammar Test: Articles - PRO

Normalna cena: 9,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play (brak daty końca promocji)

My English Grammar Test: Articles - PRO to aplikacja niemal identyczna, ale w niej można poćwiczyć zastosowanie przedimków i rodzajników. Tryby gry są identyczne jak w opisanej wyżej aplikacji do ćwiczenia użycia czasu przeszłego.

Weapon stripping NoAds

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 lutego)

Weapon stripping NoAds to pozbawiona reklam wersja symulatora rozkładania broni. Jeśli to Twój konik, koniecznie zainteresują się tą aplikacją. Modele są dobrej jakości, a złożona broń działa i można sprawdzić różne tryby pracy. Ponadto można zajrzeć „do środka” i przekonać się, jak działa każdy pistolet czy karabin. Biblioteka broni jest rozbudowana i wciąż są do niej dodawane nowe modele z różnych stron świata i w różnym wieku.

Cartoon Craft

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 27 lutego)

Nie daj się zwieść. Cartoon Craft nie jest kolejnym klonem Minecrafta. To przyjemny dla oka RTS, osadzony w świecie fantasy. Mechanika jest bardzo klasyczna, a zasady banalnie proste. Robotnicy muszą zbierać drewno i złoto. Z drewna zbudujesz baraki, wieże, katapulty i inne niezbędne struktury. Za złoto zaś zwerbujesz żołnierzy, łuczników, rycerzy, trolle i inne jednostki. Musisz też zdecydować, czy lepiej wykończyć wroga lekkimi jednostkami i małym kosztem, czy porządnie się uzbroić przed wielką bitwą.

AuditBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 25 lutego)

AuditBricks to narzędzie przygotowane z myślą o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa terenów pod budowę, stanowisk pracy i tym podobnych. Można z jej pomocą przygotować listę rzeczy do sprawdzenia i po kolei je kontrolować, a także śledzić postęp prac nad poprawą bezpieczeństwa, przypisać problemy do osób, dodać planowaną datę zakończenia prac i tak dalej. Przygotowywane raporty można uzupełnić o zdjęcia lub nagrania problemów, a następnie łatwo je udostępnić innym w formacie PDF lub w Excelu, także za pośrednictwem chmury. To pozwala zaoszczędzić sporo czasu i usprawnić kontrole bezpieczeństwa. Warto dodać, że aplikacja pozwala zarządzać wieloma audytami i grupować je według klienta.

OFFLINE - The epic of legend 1 - The Tower of Lost

Normalna cena: 6,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 24 lutego)

OFFLINE - The epic of legend 1 - The Tower of Lost to pierwsza część epickiej przygody. Co ciekawe, wszystkie bitwy z groźnymi przeciwnikami to… papier, kamień, nożyce. Fabuła gry kryje w sobie tajemnicę wieży i chłopca, który znalazł się w niej bez żadnych wspomnień. Oprawa graficzna jest bardzo interesująca, a mechanika walki wymaga po prostu wybrania jednego z trzech gestów dłonią.

Perfect Fit Block Puzzle

Normalna cena: 9,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 lutego)

Perfect Fit Block Puzzle to łamigłówka, polegająca na układaniu na planszy dostępnych kształtów. Działa to tak samo jak Tangram, ale tu klocki są złożone z kolorowych sześciokątów. W grze znajduje się kilkaset poziomów, podzielonych według stopnia trudności, liczby klocków i ich rozmiaru. Ponadto pojawiają się codzienne wyzwania i bonusy za niekorzystanie z podpowiedzi.

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Normalna cena: 8,89 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 2 marca)

WindWings Version: Space shooter, Galaxy attack to kolorowa gra akcji, w której mnóstwo się dzieje. Mechanika jest stara jak nasza galaktyka – statek pędzi przed siebie i strzela do wszystkiego, co się rusza. Przeciwnicy są starannie zaprojektowani, plansze są bardzo dynamiczne i nie ma szans na nudę. Choć wersja Premium jest pozbawiona reklam, wciąż są w niej mikropłatności.

Bricks Breaker Pro : No Ads

Cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 2 marca)

Bricks Breaker Pro : No Ads to pozbawiona rklam wersja gry, w której trzeba zniszczyć wszystkie kostki. Kostka zniknie, gdy zostanie uderzona odpowiednią liczbę razy przez wystrzelone kulki. Jak wystrzelić te kulki? To już Twoje zadanie. Jeśli zgarniesz zielone kółko, dostaniesz więcej kulek. Gra jest prosta do bólu i w zasadzie nie ma końca.

