Mapy Google pomogą nie tylko dotrzeć do celu. Zrobią dużo więcej

Dzięki nowym aktualizacjom Map Google możemy teraz łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej wybrać zrównoważony transport w Europie. I to niezależnie od tego, czy planujemy letnią wycieczkę samochodową, odwozimy dzieci do szkoły, dojeżdżamy do pracy, albo załatwiamy pilne sprawy na mieście.