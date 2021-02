Kradzieże przez podmianę kart SIM: ponad 100 mln USD, wśród ofiar celebryci

Kradzieże metodą SIM swapping, czyli przez podmianę kart SIM, wciąż są popularne. Tylko w 2020 roku aresztowano w USA oszustów, którzy ukradli ponad 100 mln dolarów, wyłudzając wcześniej duplikaty kart SIM. Nad rozpracowaniem gangu pracowały służby kilku państw europejskich oraz organy śledcze USA.

SIM swapping to nic innego jak wyłudzenie duplikatu karty SIM ofiary. Metoda jest prosta. Najpierw oszust zdobywa dane osobowe ofiary, niezbędne do uzyskania duplikatu karty SIM u operatora. Dzięki temu może na nowym urządzeniu, z pomocą posiadanych danych i duplikatu karty SIM, odtworzyć konto użytkownika na systemie Android lub iOS, pobierając m.in. zapisane w chmurach zdjęcia, hasła, aplikacje i dostępy do mediów społecznościowych.

Tylko jeden przypadek z 2020 roku sprawił, że tysiące Amerykanów zostało oszukanych tym sposobem, a przestępcy ukradli ponad 100 milionów dolarów z kont swoich ofiar. Atak dotknął zarówno zwykłych obywateli, jak i celebrytów.

Europol złapał już 10 osób związanych z tymi oszustwami. Było to możliwe dzięki współpracy służb z wielu krajów. Tego typu oszustwa miały miejsce również w Polsce – wystarczy przypomnieć rolnika, który został okradziony w ten sposób na 370 tysięcy złotych. Zagrożenie jest wciąż aktualne – nic dziwnego, że eksperci biją na alarm!

Jak sobie radzić z takim zagrożeniem? Jak tłumaczą eksperci z firmy Dagma, jedynym sposobem ochrony przed tego typu oszustwami to zachowanie czujności i obserwacja tego, jak zachowuje się telefon. Jeżeli nagle – bez przyczyny – straci zasięg, to warto jak najszybciej skontaktować się ze swoim operatorem i zablokować numer lub dowiedzieć się, czy ktoś nie wyrobił właśnie duplikatu karty SIM. Warto przy tym zachować szczególną czujność przy udostępnianiu swoich dokumentów i unikać pozostawiania swojego dowodu osobistego pod zastaw np. w wypożyczalniach samochodów czy sprzętu sportowego.

Źródło tekstu: Dagma Bezpieczeństwo IT