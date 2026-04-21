Nowa oferta w a2mobile. Operator daje nielimitowany Internet

Sieć a2mobile wprowadza nowe promocje dla użytkowników swojej oferty na kartę. Klienci mogą zyskać więcej gigabajtów i pakiety bez limitu danych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:28
Więcej gigabajtów i nagrody za staż

Sieć a2mobile oferuje pięć wariantów pakietu Niewyczerpalne Wszystko. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS oraz MMS. Miesięczne opłaty wynoszą od 24,90 zł do 49,90 zł. Klienci otrzymują powiększone paczki danych na start, zawierające od 40 do 200 GB.

Dodatkowo, operator nagradza lojalność użytkowników. Wielkość dostępnego transferu rośnie co sześć miesięcy. Głównym warunkiem jest cykliczne odnawianie wybranej oferty. Szczegóły na a2mobile.pl/staz.

Nawet 2 lata Internetu bez limitu GB

Użytkownicy zyskują również dostęp do Internetu bez limitu danych. Taka promocja wymaga włączenia subskrypcji wybranego planu. Klient musi także utrzymać zgodę marketingową. Czas trwania tego bonusu zależy od wysokości stałej opłaty miesięcznej. Najdroższa oferta daje nielimitowany transfer danych przez 24 miesiące.

Dodatkowe informacje znajdziesz na a2mobile.pl/subskrypcja.

Bonusy za przeniesienie numeru

Proces przeniesienia numeru do a2mobile daje kolejne korzyści. Nowy użytkownik otrzymuje jeszcze większą paczkę gigabajtów od pierwszego dnia. Przykładowo, w najwyższym pakiecie jest to 250 GB zamiast standardowych 200 GB.

Dodatkowym bonusem jest wydłużenie czasu trwania nielimitowanego Internetu. Okres ten rośnie o kolejne dwa miesiące.

a2mobile działa na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci Plus.

Źródła zdjęć: Dragana Gordic / Shutterstock.com, a2mobile
Źródła tekstu: a2mobile