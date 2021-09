Tier rozda milion darmowych przejazdów z okazji Dnia Bez Samochodu

Każdego roku, w okolicy 22 września, obchodzony jest Światowy Dzień Bez Samochodu, podczas którego miasta zachęcają kierowców do rezygnacji z aut. Wydarzenie to naświetla liczne korzyści płynące z korzystania z alternatywnych środków transportu, takie jak zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a także promowanie bezpieczniejszego poruszania się pieszo, na hulajnogach i rowerami. W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przebiegającego pod hasłem „Bezpieczni i Zdrowi dzięki Zrównoważonej Mobilności", Tier podejmuje różne działania w całej Europie. W ramach kampanii „Pokonajmy korki na dobre” firma rozdaje mieszkańcom miast, którzy będą chcieli pierwszy raz skorzystać z e‑hulajnóg operatora, milion bezpłatnych przejazdów. Ma to na celu podkreślenie alternatyw dla zanieczyszczających powietrze pojazdów, szczególnie tego dnia.

Dzień Bez Samochodu to ogromna szansa dla miast. To czas na to, aby uświadomić sobie, jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze życie i jak zakorkowane drogi mogłyby być wykorzystane w inny sposób. Większość miast została zaprojektowana z myślą o mobilności samochodów, lecz najwyższy czas, abyśmy to zmienili i zaczęli projektować miasta wokół mobilności ludzi.

– mówi Ailin Huang, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Tier

Milion darmowych przejazdów dla nowych użytkowników

Dla wszystkich nowych użytkowników Tier w Polsce, operator przygotował specjalny prezent z okazji tegorocznego Dnia Bez Samochodu: kod BEATTRAFFIC pozwalający na dwa darmowe odblokowania i 20 minut jazdy, podczas których będzie można w pełni poczuć radość i wygodę neutralnej klimatycznie przejażdżki po mieście.

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Jako wiodący europejski dostawca współdzielonych rozwiązań w zakresie mikromobilności, Tier aktywnie wspiera Europejski Tydzień Mobilności, który odbywa się w dniach 16–22 września 2021 roku, również poprzez wydarzenia w Polsce.

W warszawskiej Hali Gwardii dzisiaj i jutro (17-18 września) będzie można bezpłatnie przetestować e-hulajnogi Tier i poznać tajniki bezpiecznej jazdy na specjalnym torze oraz podczas warsztatów. Do tego przygotowany został quiz z nagrodami dotyczące wiedzy na temat odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Więcej o wydarzeniu można przeczytać pod tym adresem.

Tier opowie też jak zmienia mikromobilność na dobre w ramach gdańskiego Dnia Elektromobilności 18 września 2021 roku. Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się co wyróżnia sprzęt tej marki, jaka jest polityka miejska operatora oraz jak to się stało, że firma jest w 100% neutralna klimatycznie. Tu również mieszkańcy będą mogli przekonać się do e‑hulajnóg na specjalnie przygotowanym torze, jak i dowiedzieć się więcej o tym jak z nich bezpiecznie korzystać w przestrzeni miejskiej. Więcej o wydarzeniu pod tym adresem.

