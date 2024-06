Modny gadżet uratował życie 44-latkowi. Ma go połowa Polaków

Zegarek monitorujący zdrowie uratował życie strażakowi, który dostał zawału serca podczas gry w hokeja w synem. Travis Chalmers cieszył się doskonałą kondycją, ale mimo tego skarżył się na ból głowy oraz niecodzienne uczucie ciepła w klatce piersiowej. Objawy te uznał jednak za przeziębienie i je kompletnie zignorował.

Kiedy jednak Apple Watch poinformował go o nieprawidłowym rytmie serca oraz pogorszeniu tętna, 44-letni mężczyzna postanowił nie zwlekać dłużej i udać się do najbliższego szpitala. Nieregularny rytm serca bowiem może zwiastować zbliżający się udar lub niewydolność serca. "W szpitalu powiedzieli mi, że prawdopodobnie przechodzę właśnie zawał serca". Po wykonaniu serii badań, diagnoza potwierdziła się.

- powiedział Travis.

Okazało się, że wydarzyło się to podczas gry z synem w hokeja. Bycie aktywnym i w dobrej kondycji sprawia, że takie osoby powinny być bardziej wyczulone na niepokojące sygnały, jakie daje zegarek monitorujący zdrowie.

Pacjenci przychodzą do nas z informacjami, które pozyskują ze swoich urządzeń przenośnych. To dla nas sygnał do badań. Urządzenie jest w stanie wykryć nieprawidłowości w rytmie serca. Oczywiście, w większości przypadków są to inne przyczyny migotania przedsionków. Niekoniecznie od razu zawał.