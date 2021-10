Polskie ziemniaki, jakich świat nie widział. Kupisz w Carrefourze

Jeszcze w tym miesiącu w sklepach sieci Carrefour pojawią się polskie ziemniaki produkowane z zastosowaniem architektury blockchain, która pozwala na prześledzenie procesów ich uprawy oraz pakowania.

Ziemniaki „Jakość z Natury” to pierwszy produkt spożywczy w Polsce wykorzystujący rozproszone bazy danych w technologii blockchain. Projekt wdrożony przez sieć Carrefour we współpracy z polskimi dostawcami ma zapewnić pełną przejrzystość w zakresie identyfikowalności produktów, które trafią na półki sklepów w całym kraju. W pierwszej fazie inicjatywy wzięło udział 10 polskich gospodarstw będących dostawcami firm Bugaj oraz Białuty. Prekursorski proces paszportyzacji żywności rozpoczął się w kwietniu tego roku z wykorzystaniem rozwiązań IBM Food Trust.

Dzięki technologii blockchain możemy zapewnić naszym klientom momentalny dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, takich jak odmiana, miejsce uprawy, data zbioru z pola oraz kiedy przeprowadzono audyt u dostawcy. Wymagało to dużego nakładu pracy m.in. przy uzgadnianiu rozwiązań informatycznych z poszczególnymi dostawcami i gospodarstwami, jednak bardzo zależało nam na tym, by polscy konsumenci mieli gwarancję jakości i mogli śledzić podróż jedzenia od pola do swojego talerza. Wpisuje się to zarówno w naszą strategię transformacji żywieniowej, by oferować zdrową, wysokiej jakości żywność w rozsądnej cenie, ale również w priorytety polskiego rządu i Ministerstwa Rolnictwa w zakresie transparentności polskich produktów i ich promocji w Polsce i za granicą.

– powiedział Marek Lipka, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain Carrefour Polska

Szczegóły w zasięgu ręki

Na każdym opakowaniu ziemniaków „Jakość z Natury”, objętych projektem identyfikowalności, znajdzie się kod QR. Po zeskanowaniu go za pomocą smartfonu z aktywnym połączeniem internetowym, klient zostanie przekierowany do dedykowanego serwisu prezentującego w przejrzysty sposób komplet aktualnych informacji o danej partii produkcyjnej. Dzięki zapisaniu danych w rozproszonym rejestrze, możliwa była rezygnacja z formy tradycyjnego serwera, co z kolei zapewnia każdemu użytkownikowi sieci równoprawny dostęp do danych. Mechanizm szyfrowania uniemożliwia zmianę lub fałszowanie rejestru – każda ewentualna modyfikacja zostałaby zapisana jako nowa informacja, a poprzednia wersja pozostawałaby widoczna w systemie, dzięki czemu zawsze można prześledzić pełną historię.

Projekt identyfikowalności produktów spożywczych z wykorzystaniem technologii blockchain Grupa Carrefour rozpoczęła we Francji w 2017 roku. Pierwszy produkt z blockchainowym paszportem pojawił się na półkach francuskich sklepów w marcu 2018 roku – był to kurczak oferowany w ramach francuskiej linii Jakość z Natury Carrefour. Jeszcze w tym samym roku grupa rozszerzyła projekt o cztery kolejne produkty tej linii – pomidory, jaja, mleko oraz ser Rocamadour AOC. Certyfikat AOC (Chronione Oznaczenia Geograficzne) oznacza zgodność produktu z lokalną tradycją wytwórstwa, co potwierdza możliwość połączenia regionalnych smaków z nowoczesną technologią kontroli. Obecnie francuski Carrefour posiada już 45 produktów z pełną przejrzystością w zakresie identyfikowalności swoich produktów, a do końca 2022 roku tą technologią mają być objęte wszystkie produkty gamy Jakość z Natury we Francji.

Carrefour Polska przewiduje możliwość rozwoju systemu kontroli żywności z pomocą technologii blockchain na kolejne produkty dostępne w swoich sklepach. O kolejnych etapach projektu sieć będzie informować ze stosownym wyprzedzeniem.

