Lidl się ugiął. Wściekli klienci wygrali z siecią

Bez formalnego ogłoszenia, ale jednak. Lidl ponownie udostępnił aplikację Lidl Plus posiadaczom starych smartfonów.

Przypomnijmy, mała aferka wybuchła pod koniec września, kiedy to Lidl niespodziewanie zaktualizował aplikację Lidl Plus, służącą do obsługi promocji i kuponów. Tłumacząc się względami bezpieczeństwa, sieć ograniczyła kompatybilność narzędzia do smartfonów z systemem Android 7.0 lub nowszym. Niby nic sensacyjnego, bo mowa o wycięciu ponad 5-letniego sprzętu, klienci jednak zareagowali oburzeniem.

"Dlaczego tylko bogaci mogą korzystać z promocji?" – pytał w liście do redakcji Telepolis.pl pan Andrzej, uznając, że sieć wymusza na nim zakup nowego smartfonu, a jednocześnie nie szanuje zasad zero-waste.

Dobra wiadomość: Lidl wycofał się ze zmian

Choć w oświadczeniu sygnowanym przez Aleksandrę Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, spółka wyjaśniała, że zmiany są konieczne, ostatecznie zdanie zmienia. Najwyraźniej troska o dobre imię wygrała z chęcią postępu i oto mamy efekt. Lidl Plus ponownie działa na starszych smartfonach.

Żeby nie być gołosłownym, sprawdziliśmy to na liczącym ponad pół dekady samsungu z Androidem 5.0 na pokładzie, a konkretniej Galaxy S5 Active. Apka bez trudu dała się wyszukać w Sklepie Play, po czym równie bezproblemowo zainstalowała i odpaliła.

Wysłaliśmy do biura prasowego Lidla zapytanie, skąd dokładnie tak nagła zmiana zdania i dlaczego sieć znów miesza w aplikacji bez informacji dla klientów. Gdy tylko nadejdzie odpowiedź, tekst zostanie zaktualizowany, a tymczasem pozostaje się cieszyć, że głos ludu został wysłuchany.

